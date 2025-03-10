Almanya'da Havalimanlarında Grev! - Son Dakika
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Almanya'da Havalimanlarında Grev!

Almanya'nın büyük havalimanlarındaki işçiler, maaş artışı talebiyle 24 saatlik greve gitti.

10.03.2025 12:54
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Haber: İlhan BABA

(MÜNİH) - Almanya'nın en büyük havalimanlarında çalışan işçiler, bugün tam gün greve gidiyor. Ülkenin en büyük işçi sendikalarından Ver.di, kamu hizmetleri ve yer hizmetleri çalışanlarını 24 saat boyunca iş bırakmaya çağırdı.

Almanya'da kamu ve yer hizmetleri çalışanları, maaş artışı taleplerine yönelik görüşmelerden sonuç alınamaması nedeniyle büyük havalimanlarında 24 saatlik greve gidiyor. Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) tarafından organize edilen grev, Frankfurt, Münih, Köln/Bonn, Düsseldorf, Stuttgart, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin ve Leipzig-Halle havalimanlarını kapsayacak.  Bu havalimanlarından uçuşu olan yolcuların ciddi aksaklıklarla karşılaşması bekleniyor. Hatta Berlin- Brandenburg Havalimanı, o gün tamamen kapalı olacağını duyurdu.

Alman Havalimanları Birliği'nin (ADV) tahminlerine göre, grev nedeniyle 3 bin 400'den fazla uçuş iptal edilecek ve yaklaşık 510 bin yolcu bundan etkilenecek. Frankfurt Havalimanı yönetimi, grevin uçuşları büyük ölçüde aksatacağını belirterek, yolcuların hava yolu şirketlerinin internet sitelerinden güncel bilgileri takip etmeleri gerektiğini duyurdu.

Ver.di, çalışanların maaşlarına yüzde 8'lik zam, aylık en az 350 Euro ek ödeme ve 3 gün ek izin talep ediyor. İşverenler ise yüksek borçlanma ve faiz oranlarını gerekçe göstererek bu taleplerin mali yük oluşturacağını savunuyor. Grev nedeniyle uçuşları iptal olan yolcular, Avrupa Birliği Hava Yolcu Hakları Yönetmeliği kapsamında 250 ila 600 Euro arasında tazminat alma hakkına sahip olabilir.

Ayrıca, Weeze ve Karlsruhe/Baden-Baden havalimanlarında güvenlik personeli de ücret anlaşmazlığı nedeniyle greve katılacak. Almanya genelinde kamu sektöründeki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürerken, hastane, kreş, çöp toplama ve toplu taşıma gibi alanlarda da uyarı grevleri devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Frankfurt, Almanya, Münih, Köln, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da Havalimanlarında Grev! - Son Dakika

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