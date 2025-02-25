Almanya'da Koalisyon Görüşmeleri Başladı

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Haber: I·lhan BABA

(BERLİN)- Almanya'daki sec¸imlerin ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) liderleri ilk kez bir araya geldi. Go¨ru¨s¸melerin ic¸erigˆi hakkında resmi bir ac¸ıklama yapılmazken, taraflar koalisyon hükümeti için bazı temel s¸artlarını ortaya koydu. SPD Genel Bas¸kanı Lars Klingbeil, "öncelikle siyasette u¨slubun degˆis¸mesi gerektiğini" belirterek, CDU/CSU'dan siyasi rotalarında değişiklik yapmalarını talep etti. CDU/CSU ise "sec¸im yasasında reform yapılmasının" önemine işaret etti.

Alman basınında yer alan haberlere go¨re, SPD ile CDU/CSU arasında dogˆrudan temas kuruldu ve olası bir koalisyon ihtimali degˆerlendirildi. Ancak go¨ru¨s¸melerin detayları kamuoyuyla paylas¸ılmadı. CDU/CSU, mevcut sec¸im sisteminde degˆis¸iklik yapılması gerektigˆini, daha adil bir temsil mekanizması olus¸turulmasını istedi. SPD ise siyasi atmosferin yumus¸atılmasını ve daha yapıcı bir diyalog kurulmasını talep etti. Taraflar arasında, gelecek günlerde mu¨zakerelerin devam etmesi bekleniyor. Ancak iki tarafın da o¨n kos¸ullar o¨ne su¨rmesinin, koalisyon su¨recinin kolay olmayacagˆına işaret ettiği ileri sürüldü.

So¨der'den aşırı sağ uyarısı...

Almanya'da sec¸imlerin ardından koalisyon arayıs¸ları su¨rerken, CSU Genel Bas¸kanı ve Bavyera Eyalet Bas¸bakanı Markus So¨der, as¸ırı sagˆın gu¨c¸lenmesini o¨nlemek ic¸in CDU/CSU ve SPD'nin ortak sorumluluk alması gerektigˆini vurguladı. Mu¨nih'te konus¸an So¨der, "Bu gerc¸ekten demokrasinin son kurs¸unu" diyerek yo¨n degˆis¸ikligˆinin s¸art oldugˆunu belirtti.

Go¨c¸u¨n sınırlandırılmasını o¨ncelikli konu olarak o¨ne c¸ıkaran So¨der, sec¸imlerde CDU/CSU yu¨zde 28,5 oyla birinci parti olurken, CSU Bavyera'da yu¨zde 37,2 aldıgˆını belirterek, "sagˆduyu ve sagˆlam temeller u¨zerine kurulu" bir koalisyonun gerekliligˆine dikkati c¸ekti.

SPD Lideri Klingbeil, Hiristiyan Birlik Partileri'nden taviz talep etti

SPD lideri Klingbeil, Hristiyan Birlik Partileri'nden siyasi rotalarında değişiklik yapmalarını talep etti. Klingbeil, SPD'nin koalisyon pazarlıklarında elini güçlendirmek için CDU/CSU'nun Başbakan adayı Friedrich Merz'in daha uzlaşmacı bir tutum sergilemesi gerektiğini savundu. Ancak, Hristiyan Sosyal Birliği (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, Birlik Partileri ile SPD arasında bir koalisyonun kurulabileceğini öngörüyor. Söder, "Almanya'nın istikrarlı bir yönetime ihtiyacı var ve bunun sağlanması için farklı partiler arasındaki iş birliği kaçınılmaz olabilir" dedi.

Önümüzdeki haftalarda Almanya'da hükümet kurma sürecinin hızlanması bekleniyor. Mevcut Federal Meclis (Bundestag), yeni parlamento oluşturulana kadar görevine devam edecek. Bu süre zarfında, mali politikalar ve borç freninin reforme edilmesi gibi kritik konular gündemde kalmaya devam edecek. Ancak, bu tür değişiklikler için Meclis'te üçte iki çoğunluğa ihtiyaç duyuluyor. Yeni parlamentoda bu çoğunluk, Sol Parti (Die Linke) veya aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin desteği olmadan sağlanamayacak gibi görünüyor.

Federal Meclis 25 Mart'ta toplanacak

Yeni Federal Meclis, en geç 25 Mart'ta toplanacak. Anayasa'ya göre, seçimlerden sonraki 30 gün içinde Meclis'in ilk oturumunu gerçekleştirmesi şart. Meclis toplandığında, mevcut Başbakan ve bakanların görev süresi sona erecek. Yeni hükümet kurulana kadar mevcut Başbakan ve bakanlar, geçici olarak görevlerini sürdürecek. Bu süreç, Cumhurbaşkanı'nın talebiyle veya başbakanın isteğiyle uzatılabiliyor.