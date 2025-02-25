Almanya'da Koalisyon Görüşmeleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Almanya'da Koalisyon Görüşmeleri Başladı

SPD ve CDU/CSU liderleri koalisyon için bir araya gelirken, müzakerelerin zorlu geçeceği öngörülüyor.

25.02.2025 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: I·lhan BABA

(BERLİN)- Almanya'daki sec¸imlerin ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) liderleri ilk kez bir araya geldi. Go¨ru¨s¸melerin ic¸erigˆi hakkında resmi bir ac¸ıklama yapılmazken, taraflar koalisyon hükümeti için bazı temel s¸artlarını ortaya koydu. SPD Genel Bas¸kanı Lars Klingbeil, "öncelikle siyasette u¨slubun degˆis¸mesi gerektiğini" belirterek, CDU/CSU'dan siyasi rotalarında değişiklik yapmalarını talep etti. CDU/CSU ise "sec¸im yasasında reform yapılmasının" önemine işaret etti.

Alman basınında yer alan haberlere go¨re, SPD ile CDU/CSU arasında dogˆrudan temas kuruldu ve olası bir koalisyon ihtimali degˆerlendirildi. Ancak go¨ru¨s¸melerin detayları kamuoyuyla paylas¸ılmadı. CDU/CSU, mevcut sec¸im sisteminde degˆis¸iklik yapılması gerektigˆini, daha adil bir temsil mekanizması olus¸turulmasını istedi. SPD ise siyasi atmosferin yumus¸atılmasını ve daha yapıcı bir diyalog kurulmasını talep etti. Taraflar arasında, gelecek günlerde mu¨zakerelerin devam etmesi bekleniyor. Ancak iki tarafın da o¨n kos¸ullar o¨ne su¨rmesinin, koalisyon su¨recinin kolay olmayacagˆına işaret ettiği ileri sürüldü.

So¨der'den aşırı sağ uyarısı...

Almanya'da sec¸imlerin ardından koalisyon arayıs¸ları su¨rerken, CSU Genel Bas¸kanı ve Bavyera Eyalet Bas¸bakanı Markus So¨der, as¸ırı sagˆın gu¨c¸lenmesini o¨nlemek ic¸in CDU/CSU ve SPD'nin ortak sorumluluk alması gerektigˆini vurguladı. Mu¨nih'te konus¸an So¨der, "Bu gerc¸ekten demokrasinin son kurs¸unu" diyerek yo¨n degˆis¸ikligˆinin s¸art oldugˆunu belirtti.

Go¨c¸u¨n sınırlandırılmasını o¨ncelikli konu olarak o¨ne c¸ıkaran So¨der, sec¸imlerde CDU/CSU yu¨zde 28,5 oyla birinci parti olurken, CSU Bavyera'da yu¨zde 37,2 aldıgˆını belirterek, "sagˆduyu ve sagˆlam temeller u¨zerine kurulu" bir koalisyonun gerekliligˆine dikkati c¸ekti.

SPD Lideri Klingbeil, Hiristiyan Birlik Partileri'nden taviz talep etti

SPD lideri Klingbeil, Hristiyan Birlik Partileri'nden siyasi rotalarında değişiklik yapmalarını talep etti. Klingbeil, SPD'nin koalisyon pazarlıklarında elini güçlendirmek için CDU/CSU'nun Başbakan adayı Friedrich Merz'in daha uzlaşmacı bir tutum sergilemesi gerektiğini savundu. Ancak, Hristiyan Sosyal Birliği (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, Birlik Partileri ile SPD arasında bir koalisyonun kurulabileceğini öngörüyor. Söder, "Almanya'nın istikrarlı bir yönetime ihtiyacı var ve bunun sağlanması için farklı partiler arasındaki iş birliği kaçınılmaz olabilir" dedi.

Önümüzdeki haftalarda Almanya'da hükümet kurma sürecinin hızlanması bekleniyor. Mevcut Federal Meclis (Bundestag), yeni parlamento oluşturulana kadar görevine devam edecek. Bu süre zarfında, mali politikalar ve borç freninin reforme edilmesi gibi kritik konular gündemde kalmaya devam edecek. Ancak, bu tür değişiklikler için Meclis'te üçte iki çoğunluğa ihtiyaç duyuluyor. Yeni parlamentoda bu çoğunluk, Sol Parti (Die Linke) veya aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin desteği olmadan sağlanamayacak gibi görünüyor.

Federal Meclis 25 Mart'ta toplanacak

Yeni Federal Meclis, en geç 25 Mart'ta toplanacak. Anayasa'ya göre, seçimlerden sonraki 30 gün içinde Meclis'in ilk oturumunu gerçekleştirmesi şart. Meclis toplandığında, mevcut Başbakan ve bakanların görev süresi sona erecek. Yeni hükümet kurulana kadar mevcut Başbakan ve bakanlar, geçici olarak görevlerini sürdürecek. Bu süreç, Cumhurbaşkanı'nın talebiyle veya başbakanın isteğiyle uzatılabiliyor.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Hükümet, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da Koalisyon Görüşmeleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
15:13 Siyaset arenası karışacak AK Parti’ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP’nin kapısı çalmış Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısı çalmış
14:48 Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı
01:19 ’’Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi’’ iddiasına ABD’den yalanlama ''Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi'' iddiasına ABD'den yalanlama
00:43 ’’Maymun’’ benzetmesi başını yaktı Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak ''Maymun'' benzetmesi başını yaktı! Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak
00:29 “Mourinho ağlamaya devam etsin“ demişti Acun Ilıcalı’dan Okan Buruk’a zehir zemberek sözler "Mourinho ağlamaya devam etsin" demişti! Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler
00:20 Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030’dan önce AB’ye katılabilir Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir
00:20 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı
00:18 Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
00:01 Görüntüler infial yarattı Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic’in odasında aldı Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı
23:34 Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 18:09:13. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da Koalisyon Görüşmeleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.