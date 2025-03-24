Almanya'da Koalisyon Görüşmelerinde Anlaşmazlık Sürüyor - Son Dakika
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Dünya

Almanya'da Koalisyon Görüşmelerinde Anlaşmazlık Sürüyor

CDU/CSU ve SPD arasındaki vergi politikaları üzerindeki görüş ayrılıkları devam ediyor.

24.03.2025 16:43
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Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Almanya'da Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki koalisyon görüşmelerinde vergi ve finans politikaları konusunda anlaşmazlık devam ediyor. CDU/CSU vergileri düşürmek isterken, SPD ise artırmayı hedefliyor. Birlik partileri tasarruf çağrısında bulunurken, SPD bu fikre karşı çıkıyor. Taraflar şu ana kadar yalnızca küçük ölçekli projelerde mutabakata varabildi.

Almanya'da Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki koalisyon görüşmelerinde vergi ve finans politikaları konusunda anlaşmazlık devam ediyor. Öte yandan, Almanya'da kurulacak yeni hükümet için önemli bir temel oluşturan savunma, altyapı ve iklim koruma alanlarına yönelik milyarlarca avroluk finansman paketi, Eyaletler Meclisi'nden (Bundesrat) geçti. Ancak, bütçenin nasıl ve hangi alanlara harcanacağı konusunda taraflar arasındaki fikir ayrılıkları sürüyor.

Vergi ve finans politikalarında büyük bir reform, siyah-kırmızı koalisyon hükümeti altında şimdilik gerçekleşmeyecek gibi görünüyor. CDU/CSU ve SPD müzakerecileri, "Bütçe, Finans ve Vergiler" çalışma grubunda ne köklü vergi indirimleri ne de federal bütçede önemli tasarruf tedbirleri üzerinde anlaşmaya varabildi. Görüşmelere katılan kaynaklar, bu durumu doğruladı.

CDU ve CSU temsilcileri, şirketlerin kurumlar vergisinde rahatlatılması gerektiğini savunurken, SPD ise bunu mümkün olduğunca ertelemeyi planlıyor. Nihai rapora göre, SPD, şirketler için vergi reformunun başlangıç tarihini 1 Ocak 2029 olarak öneriyor. Bu tarih, mevcut yasama döneminin son yılına denk geliyor. Reform kapsamında, anonim ve limited şirketlerin vergi yükünün mevcut yüzde 30 seviyesinden yüzde 29'a düşürülmesi planlanıyor.

Koalisyon görüşmelerinde taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının ne zaman aşılacağı belirsizliğini korurken, Almanya'nın ekonomik geleceğine dair kritik kararların alınmasının zaman alacağı öngörülüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Almanya'da Koalisyon Görüşmelerinde Anlaşmazlık Sürüyor - Son Dakika

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