Almanya'da Sığınmacı Sınır Dışı Tartışmaları - Son Dakika
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Dünya

Almanya'da Sığınmacı Sınır Dışı Tartışmaları

CDU/CSU, suç işleyen sığınmacıların sınır dışı edilmesini sıkılaştıracak düzenlemeler vaat etti.

30.12.2024 16:18
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Haber: İlhan Baba

(BERLİN)– Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimlerde iktidarı hedefleyen CDU/CSU, suç işleyen sığınmacıların sınır dışı edilmesi konusunda sert bir tutum sergileyeceklerini açıkladı.

CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann, Almanya merkezli Bild gazetesine verdiği demeçte, suç işleyen sığınmacıların sınır dışı edilmesine ilişkin yasal düzenlemelerin sıkılaştırılacağını belirtti. Linnemann, "Defalarca suç işleyen ve ceza alan kişilerin sınır dışı edilmemesi kabul edilemez. Bir uyarının ardından ikinci kez suç işleyenlerin Almanya'daki ikamet hakları iptal edilmelidir. Hırsızlık ve soygun gibi suçlar da sınır dışı sebebi olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Markus Söder'den tam destek

CSU Genel Başkanı Markus Söder, suç işleyen sığınmacıların sınır dışı edilmesi konusuna tam destek verdiğini açıkladı. Bild'e konuşan Söder, ağır suç işlemiş olmasalar bile sığınmacıların sınır dışı edilmelerinin gerekliliğine işaret ederek, CDU/CSU'nun bu konuda kararlı bir duruş sergileyeceğini ifade etti. Söder, SPD'li Başbakan Olaf Scholz'u da eleştirerek, 2023'te sığınma başvuruları kabul edilmeyenlerin sınır dışı edilme sürecini hızlandırma sözünü yerine getirmediğini söyledi.

Söder, Aralık 2024'e kadar yalnızca 17 bin 800 sığınmacının sınır dışı edildiğini ve bu rakamın geçen yıla göre yalnızca 1400 kişilik bir artış gösterdiğini belirtti.

Mülteci Örgütlerinden tepki

CDU/CSU'nun sertleştirilmiş sınır dışı politikalarına tepki gösteren mülteci hakları savunucusu örgüt Pro Asyl, bu tür planların hukuk ilkeleriyle bağdaşmadığını savundu. Avrupa Adalet Divanı'nın, ağır suç işleyen sığınmacıların bile sınır dışı edilemeyeceği yönündeki kararını hatırlatan Pro Asyl, CDU/CSU'nun önerilerinin mevcut yasalara ve uluslararası insan hakları standartlarına aykırı olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

Politika, Almanya, Dünya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da Sığınmacı Sınır Dışı Tartışmaları - Son Dakika

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