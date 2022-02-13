Almanya'da Steinmeier yeniden Cumhurbaşkanı seçildi

Almanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda çoğunluğu sağlayan Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier yeniden cumhurbaşkanlığına seçildi.

Alman Federal Meclisi'nden (Bundestag) yapılan açıklamada, ilk oylamada Steinmeier'in 1437 oydan 1045'ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiği ifade edildi. Alman Federal Meclisinin 736 üyesinden ve 16 federal eyaletin parlamentoları tarafından atanan delegelerden oluşan Federal Kongre cumhurbaşkanını seçmek üzere toplanmıştı. Oy kullananlar arasında Covid-19 aşısını geliştiren BioNTech şirketinin kurucularından Dr. Özlem Türeci'nin de bulunduğu ve Federal Meclis Başkanı Barbel Bas başkanlığında gerçekleşen seçimde Sol Parti adayı Gerhard Trabert'in 96 oy, AfD'nin adayı Max Otte'nin 140 oy ve Hür Seçmenler'in adayı Stefanie Gebauer'in 58 oy aldığı ifade edildi. Ayrıca 86 delegenin çekimser kaldığı ve 12 oyun da geçersiz sayıldığı belirtildi.