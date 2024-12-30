Almanya'nın Stuttgart kentinde dört koltuklu Cessna C-172 uçağının düşmesi sonucu biri ağır kişi yaralandı.
Polis tarafından yapılan açıklamada, tek motorlu ve pervaneli uçağın dün öğleden sonra iniş sırasında düştüğü ve Stuttgart Havalimanı'nın geçici olarak uçuşlara kapatıldığı bildirildi. Açıklamada pilotun hafif yaralandığı, 70 yaşındaki yolcunun ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı da belirtildi.
Yetkililer, iniş sırasında havanın sisli olduğunu ve kazanın araştırıldığını söyledi.
Son Dakika › Dünya › Almanya'da uçak kazası! Biri ağır iki kişi yaralı - Son Dakika
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