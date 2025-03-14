Almanya'da Yeni Koalisyon Görüşmeleri Başladı - Son Dakika
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Dünya

Almanya'da Yeni Koalisyon Görüşmeleri Başladı

CDU, CSU ve SPD, yeni hükümet için resmi koalisyon görüşmelerine başladı; zorlu tartışmalar bekleniyor.

14.03.2025 13:36
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Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), yeni hükümetin kurulması için resmi koalisyon görüşmelerine başladı. Seçimlerden yaklaşık iki buçuk hafta sonra, üç partinin baş müzakerecileri Berlin'deki CDU Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), yeni hükümetin kurulması için resmi koalisyon görüşmelerine başladı. Görüşmeler çerçevesinde 16 üyeden oluşan çalışma grupları oluşturuldu. Bu grupların, 24 Mart'a kadar koalisyon sözleşmesi için metin önerileri hazırlaması bekleniyor. Müzakerelerin temelini, tarafların ön görüşmelerde üzerinde uzlaştığı 11 sayfalık belge oluşturuyor.

Yeşiller Partisinin onayı kritik öneme sahip

Koalisyon görüşmeleri, zorlu bir atmosferde başlıyor. Özellikle savunma ve altyapı yatırımlarını içeren milyarlarca euroluk finansman paketinin kabul edilmesi için Yeşiller'in desteği gerekiyor. Paket, önümüzdeki Salı günü Federal Meclis'te oylamaya sunulacak ve geçmesi için üçte iki çoğunluk aranacak.

Bütçe ve borçlanma tartışmaları gündemde

CDU ve SPD, anayasa değişiklikleri kapsamında Meclis'e ilk önerilerini sundu. CDU lideri Friedrich Merz, 500 milyar euro büyüklüğündeki altyapı fonundan iklim koruma projelerine de pay ayrılmasını teklif etti. Ayrıca, borçlanma freninin sadece savunma değil, sivil koruma ve istihbarat için de gevşetilmesini önerdi.

Ancak Yeşiller, CDU ve SPD'nin müzakere tarzını eleştirerek bu teklifleri reddetti. Öte yandan AfD, Sol Parti ve BSW, anayasa değişikliklerine tamamen karşı çıkarak bu adımı "askeri harcamaların artırılması" ve "savaş kredisi" olarak nitelendirdi.

Göç, vergiler ve savunma konularında sert müzakereler bekleniyor

Koalisyon görüşmelerinde göç, bütçe, vergiler ve savunma konularında ciddi tartışmalar yaşanması bekleniyor. Özellikle sınır dışı edilecek sığınmacılar konusunda CDU/CSU ve SPD arasında derin görüş ayrılıkları bulunuyor. CDU ve CSU, Avrupa'daki komşu ülkelerle yalnızca danışma sürecinin yeterli olduğunu savunurken, SPD resmi bir onayın gerekli olduğunu vurguluyor.

Bütçe konusunda da zorlu pazarlıklar yapılacak. Tasarruf tedbirlerinin hangi alanlarda uygulanacağı, miras vergisi ve dayanışma vergisi gibi konular masaya yatırılacak. Ayrıca, Almanya'da zorunlu askerlik hizmetinin geri getirilip getirilmeyeceği ve Ukrayna'ya Taurus füzeleri gönderilip gönderilmeyeceği de kritik başlıklar arasında yer alıyor.

Liderlerin farklı açıklamaları dikkat çekiyor

CSU lideri Markus Söder, müzakereler öncesinde iyimser bir mesaj vererek, "Ön görüşmeler sağlam bir temel oluşturdu. Almanya'daki endişeli halkımıza güçlü bir mesaj vermeliyiz." dedi. Ancak SPD'li Dirk Wiese, uzlaşının garanti olmadığını belirterek, "Önümüzde zorlu bir yol var." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin sonunda, üzerinde uzlaşılan tüm maddelerin maliyeti hesaplanarak bütçeye uygunluğu kontrol edilecek. Nihai koalisyon sözleşmesi tamamlandığında, CDU, CSU ve SPD'nin ilgili parti organlarının onayı gerekecek. SPD ise son kararı üyelerine sorarak anlaşmayı resmileştirecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Almanya'da Yeni Koalisyon Görüşmeleri Başladı - Son Dakika

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