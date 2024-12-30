Almanya'dan Suriye için 60 milyon avro desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Almanya'dan Suriye için 60 milyon avro desteği

Almanya, Suriye'de eğitim ve kadın hakları için 60 milyon avro değerinde proje desteği sağlayacak.

30.12.2024 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Almanya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'de eğitimin, kadın haklarının ve diğer alanların geliştirilmesi için 60 milyon avro değerindeki projeyi destekleyeceğini açıkladı.

Almanya Kalkınma Bakanı Svenja Schulze'nin yaptığı açıklamada, Almanya'nın Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'de eğitim, kadın hakları ve diğer alanların geliştirilmesi için 60 milyon avro değerinde projeyi destekleyeceğini bildirdi. Schulze, Suriye'deki muhalif güçlerin 8 Aralık'ta Şam'ın kontrolünü ele geçirerek, Esad yönetimini 13 yıldan fazla süren iç savaşın ardından devirmesi ve ailesinin onlarca yıllık iktidarına son vermesinden bu yana "tarihi bir pencere" açıldığını söyledi. Schulze, "Bundan sonra ne olacağına henüz karar verilmedi. Ancak olumlu bir gelişme için fırsat var ve şimdi bunu desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" dedi.

"Beklentilerimizi net bir şekilde formüle ettik; ideolojiden, ayrımcılıktan ve dışlanmadan arınmış bir eğitim sistemi" diye konuşan Schulze, ayrıca 19 milyon avronun Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı'na (UNDP), 7 milyon avronun Suriyeli STK'lara ve 3 milyon avronun da Suriyeli kadın gruplarını destekleyen özel bir BM fonuna aktarılacağını belirtti. Schulze, Bakanlığın tüm projelerinin, Suriye'nin yeni yetkilileri tarafından değil, sivil toplum kuruluşları ve BM yardım kuruluşları aracılığıyla yürütüleceğini de sözlerine ekledi.

Bahsi geçen projelerin yarısının eğitime odaklandığı bildirildi. Buna göre, 25 milyon Avronun Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF), 6 milyon Avronun ise yaklaşık 3 bin çocuğun eğitim gördüğü okulları işleten yardım grubu Arche Nova'ya aktarıldığı belirtildi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Almanya, Eğitim, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'dan Suriye için 60 milyon avro desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
22:13 Suriye’de yeni yönetimin lideri: Şam’ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
21:49 İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı
18:06 MTV zammı belli oldu MTV zammı belli oldu
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 06:30:55. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'dan Suriye için 60 milyon avro desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.