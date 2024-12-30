Almanya'dan Suriye için 60 milyon avro desteği

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(ANKARA) - Almanya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'de eğitimin, kadın haklarının ve diğer alanların geliştirilmesi için 60 milyon avro değerindeki projeyi destekleyeceğini açıkladı.

Almanya Kalkınma Bakanı Svenja Schulze'nin yaptığı açıklamada, Almanya'nın Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'de eğitim, kadın hakları ve diğer alanların geliştirilmesi için 60 milyon avro değerinde projeyi destekleyeceğini bildirdi. Schulze, Suriye'deki muhalif güçlerin 8 Aralık'ta Şam'ın kontrolünü ele geçirerek, Esad yönetimini 13 yıldan fazla süren iç savaşın ardından devirmesi ve ailesinin onlarca yıllık iktidarına son vermesinden bu yana "tarihi bir pencere" açıldığını söyledi. Schulze, "Bundan sonra ne olacağına henüz karar verilmedi. Ancak olumlu bir gelişme için fırsat var ve şimdi bunu desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" dedi.

"Beklentilerimizi net bir şekilde formüle ettik; ideolojiden, ayrımcılıktan ve dışlanmadan arınmış bir eğitim sistemi" diye konuşan Schulze, ayrıca 19 milyon avronun Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı'na (UNDP), 7 milyon avronun Suriyeli STK'lara ve 3 milyon avronun da Suriyeli kadın gruplarını destekleyen özel bir BM fonuna aktarılacağını belirtti. Schulze, Bakanlığın tüm projelerinin, Suriye'nin yeni yetkilileri tarafından değil, sivil toplum kuruluşları ve BM yardım kuruluşları aracılığıyla yürütüleceğini de sözlerine ekledi.

Bahsi geçen projelerin yarısının eğitime odaklandığı bildirildi. Buna göre, 25 milyon Avronun Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF), 6 milyon Avronun ise yaklaşık 3 bin çocuğun eğitim gördüğü okulları işleten yardım grubu Arche Nova'ya aktarıldığı belirtildi.