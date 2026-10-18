Fırtına dindi: Earhart\'ın uçağını arayan ekip Nikumaroro\'ya geri döndü

BBC'nin haberine göre, ünlü Amerikalı havacı Amelia Earhart'ın kayıp uçağını bulmak için Pasifik Okyanusu'ndaki ıssız Nikumaroro Adası'nda yürütülen arama, şiddetli fırtına nedeniyle verilen üç günlük aranın ardından yeniden başladı.

Kiribati'ye bağlı adaya giden ekip, hava fotoğraflarında atolün lagününde görülen ve "Taraia Nesnesi" adı verilen cismi inceleyerek Earhart'ın 1937'deki gizemli kayboluşunu çözmeyi umuyor. Purdue Üniversitesi ile ABD merkezli Arkeolojik Miras Enstitüsü'nün (ALI) yürüttüğü keşif ekibi, bölgeye geçen hafta ulaşmış ve su altı taramasına başlamıştı.

Ancak Pasifik'teki güçlü El Niño koşullarının yol açtığı dalgalı deniz ve sert rüzgar, ekibi üç gün boyunca araştırma gemisinde kalmaya zorladı. Hava pazar günü açılınca ekip yeniden adaya çıkabildi. Ekipteki teknoloji uzmanı Sirisha Bandla, "Sonunda gemiden inip Nikumaroro'ya çıkabiliyoruz. Ekip gerçekten heyecanlı" dedi.

Earhart, 1937'de dünyayı dolaşma girişimi sırasında çift motorlu Lockheed Electra uçağıyla Kaliforniya'dan Güney Amerika, Afrika ve Asya'yı aşarak 2 Temmuz'da Papua Yeni Gine'deki Lae'ye ulaşmıştı. Seyrüsefercisi Fred Noonan ile yakıt ikmali için Howland Adası'na giderken iz bırakmadan kayboldu. Teorilerden birine göre Earhart yanlışlıkla Nikumaroro'ya yöneldi, uçağı buraya indirdi ve adada kazazede olarak hayatını kaybetti.

Purdue Üniversitesi'ne göre Taraia Nesnesi 1938'den kalma fotoğraflarda bile görülüyor ve sığ sularda duran küçük bir uçağın kalıntılarına benziyor. Ancak bazı kaşifler bunun lagüne devrilmiş bir ağaç olabileceğini savunuyor. Keşif ekibi, fırtına molası nedeniyle saha çalışmasının süresini uzattı ve henüz umut verici bir bulguya ulaşıp ulaşmadığını açıklamadı.

Earhart'ın uçağını bulma girişimleri daha önce de sonuçsuz kalmıştı. 2024'te Howland Adası yakınlarında yaklaşık 4.877 metre derinlikte sonarla uçak bulunduğu öne sürülmüş, ancak cismin bir kaya oluşumu olduğu anlaşılmıştı. 2019'da Nikumaroro açıklarında yapılan bir arama da sonuç vermemişti.

ALI Direktörü Rick Pettigrew, keşfe dünya genelinde büyük ilgi olduğunu bildiklerini ve sonuçları "mümkün olan en kısa sürede" paylaşacaklarını söyledi.

Kaynak: BBC