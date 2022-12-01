ABD'de yaşayan bir kadın, çocuklarından birinde fark ettiği garip detay nedeniyle DNA testi yaptırmaya karar verdi. Kocasından ve kızından örnek alan kadın, hemen doktora gidip test yaptırdı.
DNA sonuçları çıktığında ise kadın büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü çocuğunun öz annesi kendisiydi ancak çocuğunun babası başka biriydi. Bu sonuç ortalığın daha da karışmasına neden oldu.
Kocasını kesinlikle aldatmadığını belirten kadın, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi. Genç kadın, durumdan kocasının haberdar olmadığını da sözlerine ekledi. Sosyal medya kullanıcıları ise DNA testlerinin bazı durumlarda yanlış sonuç verdiğini dile getirdi.
Son Dakika › Dünya › Bebeğine DNA testi yapan kadın korkutan gerçekle baş başa kaldı! Sosyal medyadan yardım istedi - Son Dakika