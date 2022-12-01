Bebeğine DNA testi yapan kadın korkutan gerçekle baş başa kaldı! Sosyal medyadan yardım istedi

ABD'de yaşayan bir kadın, çocuklarından birinde fark ettiği garip detay nedeniyle DNA testi yaptırmaya karar verdi. Kocasından ve kızından örnek alan kadın, hemen doktora gidip test yaptırdı.

SONUÇLAR ÇIKTIĞINDA KALAKALDI

DNA sonuçları çıktığında ise kadın büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü çocuğunun öz annesi kendisiydi ancak çocuğunun babası başka biriydi. Bu sonuç ortalığın daha da karışmasına neden oldu.

"KOCAMI ALDATMADIM" DİYEREK YARDIM İSTEDİ

Kocasını kesinlikle aldatmadığını belirten kadın, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi. Genç kadın, durumdan kocasının haberdar olmadığını da sözlerine ekledi. Sosyal medya kullanıcıları ise DNA testlerinin bazı durumlarda yanlış sonuç verdiğini dile getirdi.