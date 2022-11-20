ABD'de polisleri bile şaşkına çeviren olay! 18 yaşındaki genç kız ailesi tarafından hapis tutulmuş - Son Dakika
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ABD'de polisleri bile şaşkına çeviren olay! 18 yaşındaki genç kız ailesi tarafından hapis tutulmuş

20.11.2022 18:28

ABD'nin Las Vegas eyaletinde bulunan bir apartmanın 4 numaralı dairesinde yaşananlar herkesi korkuttu. 18 yaşındaki genç bir kızın odasında annesi ve babaannesi tarafından hapis tutulduğu ve çok az yemekle beslendiği bilgisi ihbarı alan polis ekiplerini bile şaşkına çevirdi.

ABD'nin Las Vegas eyaletindeki bir apartmanda, komşular tarafından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti. Komşuların anlatımına göre evde annesi Addy Gonzales ve büyükannesi Maria Pasarin tarafından hapis olarak tutulan 18 yaşındaki Maria adlı genç bir kız, kendisine yeteri kadar yiyecek verilmemesinin ardından çareyi evden kaçmakta buldu.

Bir apartmanın 4 numaralı dairesinde olanlar herkesi ürküttü! Polisin bile öğrenince ağzı açık kaldı

TUVALETİNİ BİLE KOVASINA YAPIYOR

Yine komşular tarafından aktarılan bilgilere göre genç kızın uzun zamandan bu yana ailesi tarafından tutsak altına alındığı ve tuvaletini dahi odasına verilen kova aracılığıyla yaptığı belirtildi. Olay günü de genç kızın kendisine çok az yemek verilmesinin ardından pencereden kaçtığı aktarıldı.

Bir apartmanın 4 numaralı dairesinde olanlar herkesi ürküttü! Polisin bile öğrenince ağzı açık kaldı

POLİS EKİPLERİ PENCEREDE BİTKİN HALDE BULDU

Ailesinin evde olmamasını fırsat bilen genç kızın, dışarıda yemek temin ettikten sonra odasına geri dönmeye çalışırken polis ekipleri tarafından bulundu. Olayın kendilerine intikal etmesinin ardından komşuların ifadesini alan polis ekipleri de duydukları karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Bir apartmanın 4 numaralı dairesinde olanlar herkesi ürküttü! Polisin bile öğrenince ağzı açık kaldı

AİLE ÜYELERİGÖZALTINA ALINDI

Genç kız yaptıklarının ortaya çıkması üzerine anne ve büyükanne polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bir erkeğin de olayla ilgili gözaltına alındığı ancak şahsın aileyle ilgisinin henüz tespit edilmediği belirtildi. 3 kişi, genç kızı özgürlüğünden yoksun saymak ve cinsel istismar suçlamasıyla yargılanıyor.

Bir apartmanın 4 numaralı dairesinde olanlar herkesi ürküttü! Polisin bile öğrenince ağzı açık kaldı
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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de polisleri bile şaşkına çeviren olay! 18 yaşındaki genç kız ailesi tarafından hapis tutulmuş - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de polisleri bile şaşkına çeviren olay! 18 yaşındaki genç kız ailesi tarafından hapis tutulmuş - Son Dakika
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