Ev satın almak isterken harf hatası nedeniyle mahallenin sahibi oldu

Nevada eyaletinde bir ev beğenen kadın, bu evle ilgili pazarlık yaptıktan sonra 594 bin 481 dolarödemeyi kabul etti. Sonrasında ise banka aracılığıyla parayı ev sahibine gönderdi. Fakat ne olduysaevi satan şirketin, devlete gönderdiği evraklarda karışıklık yapılmasından sonra oldu.
Şirket çalışanları, tek bir evin satışını kadına gerçekleştirdiği yönündeki yazılı metinde mahalledeki blokların kodlarıyla ilgili hata yapınca, tüm evler kadının üzerine geçirildi. Kadın ise başına gelenleri kendi ismiyle araştırma yapınca anladı.
Bir anda 84 mülklük mahallenin sahibi olan kadın, çok şaşırdığını dile getirdi. Yetkililerin durumdan haberdar olmasının ardından konuyla ilgili düzeltmelerin yapılacağı ifade edildi.
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