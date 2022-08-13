Ev satın almak isterken harf hatası nedeniyle mahallenin sahibi oldu - Son Dakika
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Ev satın almak isterken harf hatası nedeniyle mahallenin sahibi oldu

13.08.2022 17:20
Ev satın almak isterken harf hatası nedeniyle mahallenin sahibi oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletinde 594 bin 481 dolar karşılığında ev satın alan bir kadın, 84 mülklük mahallenin sahibi oldu. Evi satan şirket tarafından yapılan harf hatası nedeniyle bir anda milyoner olan kadın, başına gelenleri kendi ismiyle araştırma yapınca anladı.

Nevada eyaletinde bir ev beğenen kadın, bu evle ilgili pazarlık yaptıktan sonra 594 bin 481 dolarödemeyi kabul etti. Sonrasında ise banka aracılığıyla parayı ev sahibine gönderdi. Fakat ne olduysaevi satan şirketin, devlete gönderdiği evraklarda karışıklık yapılmasından sonra oldu.

HARF HATASI YAPMIŞLAR

Şirket çalışanları, tek bir evin satışını kadına gerçekleştirdiği yönündeki yazılı metinde mahalledeki blokların kodlarıyla ilgili hata yapınca, tüm evler kadının üzerine geçirildi. Kadın ise başına gelenleri kendi ismiyle araştırma yapınca anladı.

DÜZELTİLMESİ BEKLENİYOR

Bir anda 84 mülklük mahallenin sahibi olan kadın, çok şaşırdığını dile getirdi. Yetkililerin durumdan haberdar olmasının ardından konuyla ilgili düzeltmelerin yapılacağı ifade edildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Güncel, Son Dakika

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