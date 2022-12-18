2011 yılında ölen zaman yolcusu, 2025 yılı için korkunç bir uyarıda bulunmuş - Son Dakika
Üye Girişi

2011 yılında ölen zaman yolcusu, 2025 yılı için korkunç bir uyarıda bulunmuş

18.12.2022 13:11
2011 yılında ölen zaman yolcusu, 2025 yılı için korkunç bir uyarıda bulunmuş

Amerika Birleşik Devletleri tarafından kardeşiyle birlikte geleceğe gönderildiğini iddia eden Al Bielek'in 2011 yılında hayatını kaybetmeden önce 2025 yılıyla ilgili nükleer savaş uyarısı yaptığı ortaya çıktı. Bielek ayrıca gelecekte dünyada hükümetlerin olmayacağını söyledi.

Zamanda yolculuk tartışılmaya devam eden bir kavram olarak önümüzde duruyor. Dönem dönem ortaya çıkan çeşitli insanlar, zamanda yolculuk yaptıklarını iddia ediyorlar. O insanlardan biri de 1927 doğumlu Al Bielek...

KARDEŞİYLE BİRLİKTE GÖNDERİLDİ

1943'te kardeşiyle birlikte ABD gemisinden garip bir ışığın içerisine atıldıklarını ve 2137'ye gönderildiklerini iddia eden Al Bielek, o dönem yaptığı açıklamalarla bir anda gündemin en çok konuşulan ismi haline geldi.

2011 yılında ölen zaman yolcusu, 2025 yılı için korkunç bir uyarıda bulunmuş

GELECEKLE İLGİLİ UYARILARDA BULUNDU

Televizyonlara çıkarak başına gelenler hakkında bilgi veren Al Bielek, " Körfez'e geldiğimiz suyla karşılaşmayı bekliyorduk ancak hiç su yoktu" ifadelerini kullanarak kuraklığa dikkat çekmişti.

2011 yılında ölen zaman yolcusu, 2025 yılı için korkunç bir uyarıda bulunmuş

2025 YILIYLA İLGİLİ KORKUTAN UYARI

2011 yılında hayatını kaybeden Al Bielek, 2025 yılı hakkında da ürküten uyarılarda bulundu. Bielek'e göre 2025 yılında nükleer savaş patlak verecek ve çok sayıda insan hayatını kaybedecek.

2011 yılında ölen zaman yolcusu, 2025 yılı için korkunç bir uyarıda bulunmuş

DÜNYANIN SONU İÇİN 2137 TAHMİNİ

Zamanda yolculuk yaptığını iddia eden Bielek, dünyanın sonu için de tahminlerde bulundu. Bielek'e göre gelecekte hükümetler olmayacak ve dünyanın sonu tahminen 2137'li yıllarda gelecek.

YORUMLAR
500

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 2011 yılında ölen zaman yolcusu, 2025 yılı için korkunç bir uyarıda bulunmuş - Son Dakika


Son Dakika
13:00 Başsavcılık mezarın açılması talebini kabul etmedi, sosyal medya ayaklandı: Cem Garipoğlu ölmedi mi?
12:46 Kısmetse Olur'da tepki toplayan anlar! Kadın adaylar görür görmez ne yapacaklarını şaşırdı
12:32 Zincir marketi ifşa etmek isteyen vatandaş, 5 litrelik ayçiçek yağını kilo olarak tarttı! Sosyal medyada gündem olan videoya yorum yağdı
11:38 Oyuncu Hande Erçel'den kanser tedavisi gören yeğeni Aylin Mavi'nin yaş gününde duygulandıran paylaşım
11:37 Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Salı günü çalışanlara rahat nefes aldıracak bir oran belirlenecek
11:11 Ankara'da darbedilen davulcu Mehmet Dudarık'ın son durumu! Arkadaşı çaresizliğini bu sözlerle anlattı
11:10 HDP'den İmamoğlu ve Akşener'in sarıldığı fotoğrafa şaşırtan yorum
11:04 Antalya'da 14 yaşındaki öğrencisine cinsel içerikli mesajlar atan antrenör tutuklandı
10:34 Telefon hırsızını bulana ödül verecekler: Aradıkları kişi iPhone'u ucuza satın almak için Batum'a gelen bir Türk
10:30 Oda başkanı meydana inip denetleme yaptı, taksicilerin tepkisi ağır oldu: Herkes işini yapsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2022 13:11:36. #1.13#
SON DAKİKA: 2011 yılında ölen zaman yolcusu, 2025 yılı için korkunç bir uyarıda bulunmuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement