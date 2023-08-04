Amerika Birleşik Devletlerinde Aşırı Sıcakta Susuzluğunu Gidermek İçin Su İçen Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Amerika Birleşik Devletlerinde Aşırı Sıcakta Susuzluğunu Gidermek İçin Su İçen Kadın Hayatını Kaybetti

04.08.2023 11:42

Amerika Birleşik Devletlerinde tatilde olan Ashley Summers, sıcak havada susuzluğunu gidermek için 20 dakikada dört şişe su içti ve su zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Doktorlar, düşük tuz seviyeleri nedeniyle su zehirlenmesi teşhisi koydu. Uzmanlar, su zehirlenmesi vakalarının yaz aylarında daha yaygın olduğunu belirtti. Ashley'nin organları bağışlandı ve beş kişinin hayatını kurtardı.

Amerika Birleşik Devletlerin'deAshley Summers isimli kadın sıcak havada susuzluğunu gidermek için 20 dakika dört şişe sus içinde su zehirlenmesi yaşayıp hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletlerinde bir kadın aşırı sıcakta susuzluğunu gidermek için 20 dakikada dört şişe su içince hayatını kaybetti

Ashley, ailesi ile beraber tatilde olduğu sırada baş ağrısı ve baş dönmesi gibi dehidrasyon belirtileri yaşamaya başladı. Ne kadar su içerse içsin susuzluğunu gideremeyince, yaklaşık dört adet 500 ml'lik su şişesine eşdeğer su içti.

Ashley daha sonra evine döndü, ancak garajda aniden bayıldı. Ağır beyin şişmesi nedeniyle Indiana Üniversitesi Sağlık Arnett Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Amerika Birleşik Devletlerinde bir kadın aşırı sıcakta susuzluğunu gidermek için 20 dakikada dört şişe su içince hayatını kaybetti

Doktorlar, kanındaki düşük tuz seviyeleri nedeniyle su zehirlenmesi veya hiponatremi teşhisi koydu. Bu durum, çok fazla su içilmesi sonucu vücuttaki sodyum seviyelerinin düşmesiyle meydana gelir.

Uzmanlar, su zehirlenmesi vakalarının yaz aylarında daha yaygın olduğunu belirtti. Özellikle dışarıda çalışanlar veya sık sık egzersiz yapanlar, bu ölümcül hastalığa daha yatkın olabilir.

Amerika Birleşik Devletlerinde bir kadın aşırı sıcakta susuzluğunu gidermek için 20 dakikada dört şişe su içince hayatını kaybetti

Ashley'nin organları bağışlandı ve kalbi, karaciğeri, böbrekleri ve bazı uzun kemik dokuları beş kişinin hayatını kurtarmak için kullanıldı.

Aileleri, Indianapolis'in yaklaşık 80 mil kuzeyinde bulunan Lake Freeman'ı hafta sonu tatil teknesi gezisi için ziyaret etmişti. Ashley ve sevdikleri suyla iç içe olmaktan keyif alıyorlardı. Turistlerin ilgi gösterdiği bu bölgede 1 Temmuz'dan 4 Temmuz'a kadar kalmışlardı.

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Güncel
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Son Dakika Dünya Amerika Birleşik Devletlerinde Aşırı Sıcakta Susuzluğunu Gidermek İçin Su İçen Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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