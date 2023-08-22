Amerika\'daki bir hayvanat bahçesinde beneksiz bir zürafa yavrusu doğdu

Tennessee'daki Brights Hayvanat Bahçesi'nde beneksiz bir zürafa doğumu gerçekleşti, bu türün yalnızca bir örneği olduğuna inanılıyor. Yeni doğan bu yavru 31 Temmuz'da dünyaya gelmiş olup henüz adlandırılmamış. Dişi zürafa, gizemli leke desenleri yerine tipik olarak bilinen benekleri taşımayan, tek renkli kahverengi bir görünüme sahip.

"Benzersiz renkli damarlı zürafa olarak, gezegenin herhangi bir yerinde yaşayan tek düz renkli zürafa olduğuna inanılıyor," Bright's Zoo açıklamasında belirtti.

Bu özel yavru zürafa, tamamen beyaz yerine tamamen kahverengi olan tek örnektir.

Altı ayak boyunda olan bu yavru, annesinin bakımı altında "çiçek açıyor" ve onun mucizevi yavrusunu gözlemlediğine dair resimler paylaşıldı.

Reticüle zürafalar, doğal yaşam alanları olan Doğu Afrika savanlarına özgüdür ve tehlike altındadır. 2018 yılında Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin Kırmızı Listesi'ne eklendi. Zürafa koruma çalışmalarına gereken ilgiyi çektiğini ifade eden Brights Zoo'nun kurucusu Tony Bright, "Vahşi populasyonlar sessizce soyu tükenmeye doğru kayıyor, son üç on yıl içinde vahşi zürafa populasyonunun yüzde 40'ı kaybedildi" dedi.

Reticüle zürafalar, Doğu Afrika savanlarının yerlisidir ve otobur bir türdür. Bu türün dişileri 17 fit yüksekliğe ve 1,179 kg'a kadar ağırlığa ulaşabilir.