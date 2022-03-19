Amerika'dan Rusya'yla savaşmak için geldiler, Rus ordusunun tuzağına düştüler: İşte o görüntüler - Son Dakika

Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaşta 24. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan savaş devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin açıklamaları sonrası ülkeye gelen çok sayıda paralı asker, Rus ordusuna karşı savaşıyor.

GERİLİM DOLU ANLAR KAMERADA

Ukrayna'ya giden ve aralarında eski Amerikan askerlerinin de bulunduğu gönüllü savaşçı grubu, Rus birlikleri tarafından pusuya düşürüldü. Savaşçıların bir eve sığındığı gerilim dolu o anlar gövde kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

UKRAYNA GÖNÜLLÜ SAVAŞÇI ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski tarafından yapılan açıklamada Rus ordusuna karşı savaşacak gönüllü askerlerin ülkeye beklendiği duyurulmuştu. Zelenski'nin bu açıklamaları sonrası birçok ülkeden gönüllü askerler Ukrayna'ya gitmişti. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise yaptığı duyuruda Ukrayna ordusuna katılacak olan paralı askerlerin 50 bin dolar maaş alacağını belirtmişti.