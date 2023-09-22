Anadolujet Uçağı Rusya'da Pistten Çıktı, Yolcular Tahliye Edildi - Son Dakika

Anadolujet Uçağı Rusya'da Pistten Çıktı, Yolcular Tahliye Edildi

Anadolujet Uçağı Rusya\'da Pistten Çıktı, Yolcular Tahliye Edildi
Son Güncelleme: 22.09.2023 13:24

Anadolujet'e ait bir yolcu uçağı, Perm Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pisti terk ederek taksi yolundan çıktı. Yolcular uçaktan tahliye edildi ve sağlık durumları iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili araştırma süreci başlatıldı.

Antalya-Perm seferini yapan Anadolujet'e ait yolcu uçağı Rusya'da bulunan Perm Havalimanı'na inişinin ardından pisti terk ettikten sonra taksi yolu dışına çıktı. Olay sonrası yolcular uçaktan tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, 173 yolcusu bulunan TK-3694 sefer sayılı TC-JGV kuyruk tescilli uçağı Boeing 737-800 tipi uçak Rusya'nın Perm kenti seferini yapmak üzere saat 07.00 Antalya Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Uçak yerel saatle saat 13.20'de Perm Havalimanı'na iniş tamamlayıp pisti terk ettikten sonra taksi yolundan dışarı çıktı. Olay sonrası uçaktaki yolcular tahliye edilirken, yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ ARAŞTIRMA SÜRECİ BAŞLADI

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, " İniş sonrası yolcularımız ve uçuş ekibinde herhangi sağlık sorunu yaşanmamış olup yolcular uçaktan tahliye edilmiştir. Olayla ilgili teknik ekiplerimiz araştırma sürecini başlatmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Anadolujet Uçağı Rusya'da Pistten Çıktı, Yolcular Tahliye Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolujet Uçağı Rusya'da Pistten Çıktı, Yolcular Tahliye Edildi - Son Dakika
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