Anayasa Mahkemesi kararı ABD'de silah taşıma haklarını genişletti - Son Dakika
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Anayasa Mahkemesi kararı ABD'de silah taşıma haklarını genişletti

23.06.2022 20:25
Anayasa Mahkemesi kararı ABD'de silah taşıma haklarını genişletti

ABD Yüksek Mahkemesi, New York'ta gizli tabanca taşıma hakkını sınırlayan yasayı iptal etti.

ABD Anayasa Mahkemesi, silah taşıma haklarını kısıtlayan bir New York yasasını iptal etti. Yasa, ruhsat almak isteyenlerin gizli silah taşımak için "haklı bir nedeni" olduğunu kanıtlamasını ve "özel veya benzersiz" bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu ispatlamasını gerektiriyordu.

Yüksek Mahkeme kararında, bu şartın anayasal silah taşıma hakkını ihlal ettiği belirtildi.

Bu karar aynı zamanda diğer eyaletlerdeki benzer kısıtlamaları da tehlikeye atıyor ve silah haklarını genişletiyor.

Muhafazakar çoğunluğa sahip mahkemede Yargıç Clarence Thomas, Amerikalıların kişisel savunma için halk arasında "yaygın olarak kullanılan" ateşli silah taşıma hakkına sahip olduğunu belirtti. Silah taşımanın "ikinci sınıf" bir anayasal hak olmadığı yinelendi.

Mahkeme 3'e karşı 6 oyla New York yasasını iptal kararı aldı.

Anayasa Mahkemesi'nin kararı, geçen ay Teksas'taki bir ilkokulda ve New York'ta bir marketteki silahlı saldırılarla tekrar başlayan silah taşıma hakkı tartışmalarının üzerine geldi.

Saldırıların ardından ABD Senatosu ateşli silahlara erişimi zorlaştıran yeni mevzuata yönelik adımlar atmıştı.

Bugünkü ABD üst mahkemesinin kararı yalnızca New York eyaletinin yasasını çiğnemekle kalmıyor, aynı zamanda California, Massachusetts, New Jersey ve Maryland gibi eyaletlerdeki benzer düzenlemeleri de tehlikeye atıyor.

Bu mahkeme içtihatları arttıkça gelecekteki Yüksek Mahkeme yargıçlarının aksi halde karar alması giderek zorlaşacak.

Günde birden fazla kişi bu sebepten ölüyor

Karşıt görüş bildiren Yargıç Breyer, bu yıl ABD'de silahlı şiddetin önemli sayıda can aldığını kaydetti: "Yalnızca bu yılın başlangıcından beri halihazırda 277 ölüm rapor edildi, bu günde ortalama birden fazla" dedi.

Karar, Demokratik Vali Kathy Hochul da dahil olmak üzere New York yetkilileri tarafından kınandı.

Hochul şunları söyledi: "Silah şiddetiyle ilgili ulusal bir hesaplaşma anında, Yüksek Mahkeme'nin gizli silah taşımayı sınırlayan bir New York yasasını pervasızca iptal etmesi çok çirkin".

Kararın ardından, New York Belediye Başkanı Eric Adams, ateşli silah satın almak için başvuru sürecini sıkılaştırmak gibi silahlara erişimi kısıtlamanın diğer yollarının gözden geçirileceğini söyledi.

ABD'deki silah lobisinin önde gelen temsilcisi Ulusal Tüfek Derneği (NRA) ise kararı kutladı.

Ülkede sivillere ait 390 milyondan fazla silah bulunuoyr. Yalnızca 2020'de, cinayetler ve intiharlar dahil olmak üzere ateşli silah patlamasından dolayı 45 binden fazla Amerikalı hayatını kaybetti.

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ABD'nin büyük şehirlerinde şiddet suçları artışta ABD'nin büyük şehirlerinde şiddet suçları artışta New York borsası düşüşle kapandı New York borsası düşüşle kapandı
Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Anayasa Mahkemesi kararı ABD'de silah taşıma haklarını genişletti - Son Dakika

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