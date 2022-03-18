Anonymous hacker grubu: 'Ukrayna'da barış için bir şey yapılmazsa Kremlin'e yönelik saldırıları artıracağız' - Son Dakika

Uluslararası hacker grubu Anonymous, Ukrayna'nın işgaline misilleme olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "siber savaş" ilan ettiğinden beri Rusya'yı siber saldırı bombardımanına tuttu. Anonymous çatısı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve gruplar BBC siber güvenlik muhabiri Joe Tidy ile amaçları, taktikleri ve ortak çalışma yöntemleri hakkında konuştu.

Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Anonymous tarafından yapılan siber saldırılar arasında, Rus televizyonlarına yönelen ve viral olan bir video dikkat çekiyor.

Kısa videoda, Rus kablo TV'sindeki bir kaç kanalın yayınının Ukrayna'da patlayan bombaların görüntüleriyle kesintiye uğramasına ve Rus askerlerinin savaşın dehşetinden bahsetmesine yer veriliyor.

Video 26 Şubat'ta dolaşıma girdi ve milyonlarca takipçisi olan en büyük anonim sosyal medya hesapları tarafından paylaşıldı.

Bir gönderide, "Hackleme kolektifi #Anonymous, Ukrayna'dan savaş görüntüleri yayınlamak için Rus yayın hizmetleri Wink ve Ivi (Netflix gibi) ve canlı TV kanalları Russia 24, Channel One, Moskova 24'ü hackledi" deniliyordu.

Video kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

Anonymous, Rus web sitelerinin yayından kaldırılması ve gizli hükümet verilerinin çalınması da dahil olmak üzere birçok başka siber saldırı olduğunu iddia etti, ancak bu TV saldırısı, Ukrayna yanlısı gruplar arasında en çok rağbet gören olmuştu.

Bu nedenle, büyük Anonymous Twitter hesaplarının arkasındaki kişilerin, hacklenmeyi kimin gerçekleştirdiğini bilmediklerini ve hatta gerçekleştiğini doğrulayamadıklarını öğrendiğimde şaşırdım.

Siber savaşın yanı sıra enformasyon savaşı da yürütüldüğünü, bu yüzden de videoyu yayınladıklarını söylediler.

Daha sonra, bu TV hacklemesini yaptıklarını söyleyen daha küçük bir Anonymous hacker grubu ve Rus kanallarında Ukrayna milli marşını dinlettiklerini söyleyen bir başka hacker grubu buldum.

Gruptan biri bozuk bir İngilizceyle şunları söyledi:

" Kremlin'e siber 'savaş' ilan ettiğimizden beri, Kremlin propaganda kanallarına yapılan ve asıl yayını kesintiye uğratan iki siber saldırı oldu. Ukrayna'daki mevcut durumun görüntülerini ve videolarını yayınladık."

Anonymous nedir?

Konuştuğum hacker, ekiplerinin yaklaşık 12 dakika boyunca kanal iletim sinyalinin kontrolünü ele geçirmek için "yayın sinyali izinsiz giriş" tekniğini nasıl kullandığını anlattı. İkinci girişimde ise Rus televizyon kanallarına Ukrayna milli marşını çaldırdıklarını söyledi.

Grup ayrıca ilk viral videonun orijinal kaynağının, ABD'de yaşayan ve babası Rus olan Eliza adında genç bir kadın olduğunu söyledi:

"Babam Apple TV üzerinden Rus televizyonu izliyordu ve yayında Ukrayna'daki savaş görüntülerine geçildiğini gördü. Olay sırasında beni aradı ve 'Aman Tanrım, doğruyu gösteriyorlar!' dedi. Ben de yayını kaydetmesini istedim ve videoyu internette yayınladım."

Konuştuğum Anonymous üyesi, hacklemenin gerçekten olduğuna dair kanıt olarak Rus halkı tarafından çekilmiş iki video daha sundu.

Bunun ciddi bir siber suç olduğunu söylediğimde kabul etti ancak "masum Ukraynalılar katlediliyor" diyerek bunun haklı bir nedeni olduğunu söyledi.

Anonymous üyeleri, "Ukrayna'da barışı sağlamak için hiçbir şey yapılmazsa, Kremlin'e yönelik saldırıları yoğunlaştıracağız" dediler.

Saldırıya uğrayan servisleri yöneten Rus şirketi Rostelecom, yorum taleplerine yanıt vermedi.

Siber güvenlik şirketi Red Goat'ın ortağı Lisa Forte, Rusya'ya karşı gerçekleştirilen saldırıların çoğunun "oldukça basit" olduğunu söylüyor.

"Ukrayna lehinde ve aleyhindeki her iki taraftaki hackerları, çoğunlukla bir sunucuya yönelen bir dizi taleple sunucunun boğulduğu DDoS saldırılarını kullanıyor. Bunlar nispeten basit saldırılar ve web sitelerini geçici olarak çevrimdışı yapıyor. Ancak TV hacki inanılmaz derecede yaratıcı ve eğer Rus TV ağ güvenliği İngiltere'deki gibiyse, bunu başarmak oldukça zor."

Anonymous da web sitelerini çökerten saldırılar gerçekleştirdi. Lisa, bunun bir DDoS saldırısından bir adım ötede olduğunu ve görüntülenen içeriği değiştirmek için bir web sitesinin ardındaki kontrolü ele geçirmeyi içerdiğini söylüyor.

"Her şey web sitesinin güvenliğine bağlı, ancak en kaba haliyle hackerları ya yöneticinin kullanıcı adını ve şifresini çalar ya da bariz bilgileri denerler ve web sitesine böylece girebilirler."

Endişeler artıyor

Siber güvenlik uzmanları, Ukrayna savaşından bu yana siber aktivizmin patlamasından giderek daha fazla endişe duymaya başladı.

Cyber Policy Journal'dan Emily Taylor, "Katılanların iyi niyetlerine rağmen bu eylemler risk taşıyor" diyor.

"Siber aktivizm, zaten yoğun bir şekilde çekişmeli ve kaotik bir ortamda sınırları bulanıklaştırıyor ve tırmanmaya yol açabiliyor veya birisi kazara sivil yaşamın kritik bir yönüne gerçekten zarar verebilir."

Merkezi bir liderlik veya üyelik olmadığı için herkes Anonymous'un bir parçası olduğunu iddia edebilir.

Stand for Ukraine adlı bir hacker grubuna başkanlık eden Roman adlı Ukraynalı bir teknoloji girişimcisi, kendisinin ve ekibinin, Rus devlet haber ajansı Tass'ın web sitesini Putin karşıtı bir posterle kısa süreliğine çökerttiğini ve Anonymous üyesi olmasa da bu grubun logosunu eklediğini söylüyor.

Roman, Kiev'in merkezinde altıncı kattaki dairesinden, ülkesinin savaş çabalarına yardımcı olmak için siber saldırılar başlatmaya ve web siteleri, Android uygulamaları ve Telegram botları oluşturmaya çalıştığını söylüyor.

"Ukrayna için silah altına alınmaya hazırım ama şu anda becerilerimi bilgisayarda daha iyi kullanıyorum. Evimde iki dizüstü bilgisayarla, bu iletişim teknolojisi direnişini koordine ediyorum. Bazen gökyüzünde roketler görüyorum. Bu ürkütücü."

Grubun eylemlerinin ahlaki olup olmadığı sorulduğunda, savaşın ahlaki sınırları değiştirdiğini söylüyor:

"Size veya akrabanıza bir tehdit olana kadar bu şeyler yasa dışı ve yanlıştır. Bu bir hayatta kalma yöntemi."

Anonymous ile güçlerini birleştiren bir başka grup da İngiltere merkezli Squad 303. Rusya'da rastgele telefon numaralarına savaş hakkında gerçeği anlatan mesajları göndermek üzere tasarlanmış bir web sitesi kurdu. Şimdiye kadar 20 milyondan fazla SMS ve WhatsApp mesajı gönderildiğini iddia ediyorlar.

Konuştuğum iki Anonymous grup, bunun kolektifin çatışmada şimdiye kadar yaptığı en etkili şey olduğunu söyledi.

Anon2World adlı üye, "Hack, bir engeli aşmanın yolunu bulmak veya daha iyi bir şey yapmanın bir yolunu yaratmaktır. Her zaman sistemleri ihlal etmekle ilgili değildir" diyor.

Jan Zumbach, grubunun "şiddet içermediği" ve amacının Rusya'ya karşı bilgi savaşını kazanmak olduğunu iddia ediyor.

Squad 303'ün yasadışı faaliyetinin nasıl haklı gösterilebileceği sorulduğunda Jan Zumbach, herhangi bir özel bilgiyi çalmadıklarını veya paylaşmadıklarını ve sadece Ruslarla konuşmaya çalıştıklarını söylüyor.

Anonymous adına kaç hacker'ın saldırı düzenlediği bilinmiyor ancak Ukrayna hükümeti, "Ukrayna Bilişim Ordusu" olarak adlandırdığı örgütte çalışmak üzere 400.000'den fazla gönüllünün başvurduğunu söylüyor.

Rusya'daki hacker grupları da Ukrayna'ya saldırılar düzenliyor, ancak daha küçük ölçekte oldukları görülüyor.

BBC kısa süre önce Ukrayna web sitelerini hackleyen ve veri çalan küçük bir grupla görüşmüştü. Ukrayna'ya yönelik saldırıları koordine ettiği sanılan bir Telegram grubunun da çoğu Rusya ve Belarus'tan 30.000 üyesi var.

Çarşamba günü, açık bir hacklemenin ardından Ukrayna 24 TV kanalının web sitesinde Devlet Başkanı Zelenskiy'nin manipüle edilmiş bir videosu yayınlandı.

Ocak ayından bu yana Ukrayna'ya karşı hükümet ve finans kurumlarının çevrimiçi hizmetlerini etkileyen üç büyük eşgüdümlü DDoS saldırısı dalgası yaşandı.

Salı günü, Ukrayna Siber Savunma Departmanı, ülkedeki az sayıda virüslü bilgisayar sistemindeki verileri silen ve son haftalarda ülkeye yönelik üçüncü saldırı olan bir "silme" saldırısının etkisini değerlendirdiğini de doğruladı.

Bu "silme" saldırıları, işgalden bu yana görülen en karmaşık saldırılar ve birçok siber uzman, sivil bilgisayar hackerlarının yeteneklerinin ötesine geçtiğini söylüyor.

Ancak mevcut ortamda, herhangi bir siber saldırının arkasında tam olarak kimin olduğunu bilmek zor.

Anon2World, "Anonymous'un Aşil topuğu, uğruna savaştığımız şeye karşı çalışan devlet aktörleri de dahil olmak üzere herkesin Anonymous olduğunu iddia edebilmesi" diyor.

"Popüleritemizdeki şu anki yükselişle birlikte, bir devlet kurumundan bariz tepkiler geleceği neredeyse kesin. Kaosu artırdığımıza gelince, kaosa alışkınız, özellikle çevrimiçi kaosa."