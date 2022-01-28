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Apple çip krizine rağmen satışlarını artırdı - Son Dakika
BBC

Apple çip krizine rağmen satışlarını artırdı

28.01.2022 09:02
Apple çip krizine rağmen satışlarını artırdı

Apple'ın 2021 son çeyreğindeki satışları küresel çip krizine rağmen artmaya devam etti.

Apple'ın 2021 son çeyreğindeki satışları küresel çip krizine rağmen artmaya devam etti.

Şirketin üç aylık satış geliri yüzde 11 artışla tahminleri de aşarak 123,9 milyar dolara çıktı.

Haberin ardından Apple hisseleri yüzde 4 değer kazandı.

Pandemi döneminde insanların çevrimiçi geçirdiği zamanın artması, Apple ürünlerine talebi de artırmıştı.

Şirketin piyasa değeri Ocak'ta 3 trilyon dolara ulaştıktan sonra borsalardaki genel düşüş eğilimiyle birlikte bir miktar gerilemişti.

Apple yöneticileri geçen yıl küresel çip krizi nedeniyle satışlarının beklendiği kadar artamayabileceği uyarısında bulunmuştu. Fakat şirketin son çeyrek raporu bu endişeleri boşa çıkardı.

Mac satışları yüzde 12, iPhone satışları da yüzde 9 arttı.

iPhone 13 modelinin de etkisiyle birlikte şirketin dünya çapındaki telefon satışı 71,6 milyar dolar oldu.

Apple'ın hizmetler bölümünü oluşturan Apple Pay, App store ve TV yayınlarının geliri de yüzde 23 arttı.

Çin'de yüzde 20 oranında artan satışlar, şirketin büyümesine önemli bir katkı verdi.

Apple'ın üç aylık karı da yüzde 20 artışla 34,6 milyar dolara çıktı.

Piyasada 1,8 milyar aktif cihazı olan Apple, büyüklüğü sayesinde üreticilere ve tedarikçilere baskı uygulayabildi.

Sektörü takip eden IDC şirketinden Ryan Reith, "Tedarik zincirini herkesten başarılı yönettiler ve meyvesini topluyorlar" dedi.

Apple'ın finans yöneticisi Luca Maestri, bu yılın ilk çeyreğinde tedarik sorunlarının azalmasını beklediklerini söyledi:

"Tedarik sorunlarının ne kadar azalacağı diğer şirketlere bağlı. Diğer şirketler ve endüstrilerin ne kadar çip talep edeceğine bağlı. Bunu öngörmek zor olduğu için kısa vadeye odaklanıyoruz.

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Pandemi, Apple, Ocak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Apple çip krizine rağmen satışlarını artırdı - Son Dakika Dünya

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