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Apple, piyasa değeri 3 trilyon doları aşan ilk şirket oldu - Son Dakika
BBC

Apple, piyasa değeri 3 trilyon doları aşan ilk şirket oldu

04.01.2022 07:43
Apple, piyasa değeri 3 trilyon doları aşan ilk şirket oldu

Amerikan teknoloji devi Apple, hisse senedi değeri 3 trilyon doları aşan ilk şirket oldu.

Amerikan teknoloji devi Apple, hisse senedi değeri 3 trilyon doları aşan ilk şirket oldu.

Şirketin hisse senedi fiyatları, ortak kurucu ve eski genel direktör Steve Jobs'ın ilk iPhone'u 2007'de kamuoyuna tanıtmasından bu yana % 5800 yükseldi.

Ancak New York'taki işlemlerin sona ermesinden kısa süre önce piyasa değeri 2,99 trilyon dolara geriledi.

Cihazlara yönelik harcama zirve yaparken, Apple pandemi döneminin kazançlı çıkan oyuncularından biri oldu.

Wedbush'tan analist Dan Ives "3 trilyon doları bulmak Apple için tarihi bir an ve şirket olarak kendisinden şüphe edenleri yanıltmaya devam ediyor" dedi.

Apple'ın piyasa değerinin 2 trilyon dolardan 3 trilyon dolara çıkması sadece 16 ay sürdü.

Apple, Ağustos 2018'de de 1 trilyon doları geçen ilk şirket olmuştu.

Genelde iPhone şirketin satışlarının yaklaşık yarısını oluşturuyor, ancak şirket İPad tabletleri ve Mac bilgisayarlarıyla da biliniyor.

Apple Store üzerinden satılan yazılımlar ve iCloud üzerinden yapılan bulut depolama hizmetleri ve müzik, televizyon ve fitness hizmetleri, işin giderek önem kazanan bir tısmı.

Ağustos ayında Apple'ın Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cookk, görevdeki 10 yılını geçerken beş milyondan fazla hisse senedi almıştı.

750 milyon dolara sattı

Cook'un daha sonra hisseleri 750 milyon dolara sattığı kaydedilmişti.

Hisse senetleri, Cook'un Steve Jobs'tan görevi devralırken yaptığı anlaşmaya, Apple hisselerinin iyi performans göstermesi koşuluyla konulmuştu.

Apple, 1976'da, Cupertino, California'da Steve Jobs ve iş ortakları Steve Wozniak ile Ronald Wayne tarafından kurulmuştu.

Şirketin hisse senetleri ilk olarak 1980'da işlem görmeye başlamış ve piyasa değeri 1,8 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Kasım ayında, Wozniak ve Jobs'un yaptığı orijinal Apple bilgisayarı ABD'deki bir açık artırmada 400 bin dolara satılmıştı.

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Steve Jobs, New York, Apple, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Apple, piyasa değeri 3 trilyon doları aşan ilk şirket oldu - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Apple, piyasa değeri 3 trilyon doları aşan ilk şirket oldu - Son Dakika
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