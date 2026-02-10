Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum

10.02.2026 08:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Epstein dosyalarında, BAE'li diplomat Hind Al-Owais ile 2011–2012 yıllarında gerçekleşen e-posta yazışmaları ve görüşmeler yer alırken, belgelerde Al-Owais'in Epstein'ı kız kardeşiyle tanıştırmak istediğini belirten ifadeleri ve Epstein'ın "gelecekteki işin için faydalı olabilir" ile "ikinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum" sözleri dikkat çekti; bu temaslardan yıllar sonra Al-Owais'in BM'de üst düzey göreve atanması soru işaretleri yarattı.

Jeffrey Epstein dosyalarında yer alan yeni belgeler, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) bir diplomatla yürütülen temasları yeniden gündeme taşıdı. Dosyalara göre, Hind Al-Owais ile Epstein arasında 2011–2012 yılları boyunca yoğun e-posta yazışmaları ve yüz yüze görüşmeler kayda geçti.

"ABLAMIN SENİNLE TANIŞMASINI İSTİYORUM"

Belgelerde yer alan e-postalardan birinde Al-Owais'in Epstein'a, "Şehirde misin?? Ablam burada ve ona senden çok bahsettim… Seninle tanışmasını istiyorum… Ne zaman geleceğini bana haber ver!!!!!" ifadelerini kullandığı görülüyor. Epstein'ın ise Ekim 2011'de Al-Owais'e gönderdiği bir mesajda, "Gelecekteki işin için faydalı olabileceğini düşündüğüm biri bugün evimde" dediği yer alıyor.

Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum

"İKİNİZLE DAHA FAZLA ZAMAN GEÇİRMEK İSTİYORUM"

Ocak 2012 tarihli kayıtlar, Hind Al-Owais ve kız kardeşiyle planlanan bir görüşmeye işaret ediyor. Aynı kayıtlarda Epstein'ın, "İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum" ifadesini kullandığı da belgelerde yer alıyor. Bu yazışmalar ve görüşme notları, Epstein'ın farklı ülkelerden isimlerle kurduğu kişisel ve profesyonel ilişkilerin kapsamına dair yeni bir tablo sunuyor.

KIDEMLİ DANIŞMAN OLARAK ATANDI

Söz konusu temaslardan yaklaşık dört yıl sonra, Eylül 2015'te, Hind Al-Owais'in BAE'yi temsilen Birleşmiş Milletler'de Kıdemli Danışman olarak atanması dikkat çekiyor. Dosyalarda Epstein'ın bu atamaya doğrudan müdahil olduğuna veya süreci yönlendirdiğine dair açık bir ifade bulunmuyor. Ancak temasların yoğunluğu, zamanlama ve sonrasındaki kariyer ilerlemesi, uluslararası kamuoyunda soru işaretlerine yol açtı.

Hind Al-Owais, günümüzde BAE İnsan Hakları Daimi Komitesi Direktörü olarak görev yapıyor. Epstein dosyalarında ortaya çıkan bu yazışmalar, Epstein'ın diplomasi, siyaset ve uluslararası kurumlar çevresinde kurduğu ilişkilerin nasıl bir etki alanı oluşturduğuna dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Diplomasi, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum - Son Dakika

2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Trump’ı kızdıran görüntüler: İğrenç, uygunsuz Trump'ı kızdıran görüntüler: İğrenç, uygunsuz
Masada ifşa olan ünlü isim gündem değiştirmek için cüzdana sarıldı Masada ifşa olan ünlü isim gündem değiştirmek için cüzdana sarıldı
Diyetisyenden skandal paylaşım Tutuklanarak cezaevine gönderildi Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi
’’Felaketimiz olur’’ diyen Cumhurbaşkanı haklı çıkartan tablo ''Felaketimiz olur'' diyen Cumhurbaşkanı haklı çıkartan tablo

08:16
3-0 yenikken yaptığı hareketi Fener taraftarı ayakta alkışladı
3-0 yenikken yaptığı hareketi Fener taraftarı ayakta alkışladı
08:14
5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı 14 ilde 305 şüpheli yakalandı
5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı! 14 ilde 305 şüpheli yakalandı
07:34
Ankara’da aile katliamı Anne ve kızının cesedini aracıyla eşinin yanına götürmüş
Ankara'da aile katliamı! Anne ve kızının cesedini aracıyla eşinin yanına götürmüş
07:07
Epstein’ın suç ortağından Trump’a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım
Epstein'ın suç ortağından Trump'a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım
06:22
Tel Aviv ve Atina’nın uykularını kaçıran fotoğraf Bölgede büyük panik hakim
Tel Aviv ve Atina'nın uykularını kaçıran fotoğraf! Bölgede büyük panik hakim
06:12
Bomba iddia Gazze’ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu
Bomba iddia! Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 08:48:24. #.0.4#
SON DAKİKA: Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.