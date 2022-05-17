Araştırmacılar, 125 milyon yıllık bir dinozor fosili buldu - Son Dakika
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Araştırmacılar, 125 milyon yıllık bir dinozor fosili buldu

17.05.2022 11:44

Araştırmacılar, Çin'in kuzeyinde yaklaşık 125 milyon yıllık olduğu tahmin edilen bir dinozor fosili buldu. Ayrıca, yapılan incelemeler sonucunda dinozorun otçul olduğu saptanırken, fosilin rutin incelemeler sırasında bulunduğu belirtildi.

Moğolistan'ın Bayannur kenti Doğa Tarihi Müzesi'nden araştırmacılar fosili Urad Arka Sancağı'ndaki rutin incelemeler sırasında 125 milyon yıllık dinozor fosili keşfetti. Kemik morfolojisi üzerine yapılan ön inceleme, fosilin Erken Kretase döneminden bir otçul dinozora ait olduğunu gösterdi. Müzeden Dai Ruiming, dinozorun büyük ve yetişkinliğe yakın olduğunu açıklandı.

FOSİLİN KORUNMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Araştırmacılar, otçul dinozorun devasa iskeletini temizleme ve bakım çalışmalarına başladı. Kaç fosil bulacaklarına bağlı olarak koruma önlemleri alınacak. Fosilleşmiş kemiklerin tek bir dinozora ait olmaları halinde araştırmaların ilerletilebilmesi için geri götürüleceğini kaydeden Dai, "Çok sayıda iyi korunmuş fosil keşfedilirse, araştırmacılar koruma amacıyla yerinde mezar müzesi inşa edilmesini değerlendirebilir" dedi.

TOPLAM 19 FOSİL BULUNDU

137 milyon yıl önce başlayan ve 65 milyon yıl önce sona eren Kretase dönemi, dinozorların gezegene hakim olduğu son periyottu. O dönemden kalan fosiller, araştırmacılara dinozorların evrimi, yaşam koşulları ve türlerinin tükenmesinin incelenmesine yönelik önemli kanıtlar sunuyor. "Dinozorların Çin'deki memleketi" olarak bilinen Urad Arka Sancağı'nda şimdiye dek 19 dinozor türüne ait fosiller bulundu.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Araştırmacılar, 125 milyon yıllık bir dinozor fosili buldu - Son Dakika


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