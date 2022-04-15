Araştırmacılardan öneri: Koalaları kurtarmak için koala spermi dondurun - Son Dakika
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BBC

Araştırmacılardan öneri: Koalaları kurtarmak için koala spermi dondurun

15.04.2022 11:06
Araştırmacılardan öneri: Koalaları kurtarmak için koala spermi dondurun

Avustralyalı araştırmacılar koalaların spermlerinin dondurulmasının, son yıllardaki orman yangınlarıyla türü tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan keseli hayvanların korunmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

Avustralyalı araştırmacılar koalaların spermlerinin dondurulmasının, türü tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan keseli hayvanların korunmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

New South Wales eyaletindeki Newcastle Üniversitesi'nden uzmanlar, toplanan spermlerle bir biyolojik laboratuar kurulmasını önerdi.

Bu spermlerin daha sonra türün geleceğini garanti altına almak ve genetik çeşitliliği geliştirmek için kullanılabileceği belirtildi.

Avustralya'da son yıllarda görülen orman yangınlarında onbinlerce koala ölmüştü.

Doğa koruma uzmanı Dr. Ryan Witt, bu önerilerin aynı soydan çiftleşmeyi önlemenin düşük maliyetli bir yöntemi olduğunu ve böylece genetik çeşitliliğin hayvanat bahçeleri dışında, yaban hayatta yaşayan koalalarda da artırılabileceğini belirtti.

Witt "Şu anda çok sayıda hayvanı birden yok etme tehdidi olan 2019-2020 orman yangınları gibi doğal felaketlere karşı bir sigorta poliçemiz yok. Koala nüfusu bu tür yangınlarda ölürse, türü geri getirmenin ya da genetik yapılarını korumanın hiçbir yolu yok" dedi.

Araştırmacılar, yeni alınmış ya da dondurulmuş spermleri kullanılarak laboratuar ortamında koala yavruları elde edildiğini söylüyor.

Newcastle Üniversitesi'nden Dr. Lachlan Howell da "Dondurulmuş sperm kullanılarak, koalaları yerlerinden etmeden yaban hayattakilerin genetik çeşitliliğini yeniden artırabiliriz. Ülke genelinde koala spermi toplama merkezi olabilecek 16 yaban hayvanı hastanesi ve hayvanat bahçesi belirledik" dedi.

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Newcastle Üniversitesi, Genetik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Araştırmacılardan öneri: Koalaları kurtarmak için koala spermi dondurun - Son Dakika

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