Arjantin'de kayıp fenomen milyonerin parçalanmış cesedi bulundu

Geçtiğimiz hafta sonu Arjantin'de kayıp milyoner Fernando Pérez Algaba'nın, parçalanmış cesedi bir grup çocuk tarafından bulundu.

Korkunç olay, Jam Press'in haberine göre, çocukların Pazar günü Buenos Aires Eyaleti'ndeki Ingeniero Budge kasabasında bir dere kenarında oynarken vücut parçaları dolu kırmızı bir bavul bulmasıyla ortaya çıktı.

Çocukların ebeveynleri, Buenos Aires polisini bilgilendirdi ve bavulu inceleyen polis, kurbanın bacaklarını ve kolunu içeren bavulun yanı sıra dere içinde bir tüm kolu buldu.

Vücut parçalarının profesyonelce kesildiği, temiz bir şekilde ayrıldığı belirtildi.

Otopsi sonucunda kurbanın parçalanmadan önce üç kez vurulduğu ortaya çıktı.

Algaba'nın kimliği, parmak izleri ve vücut parçalarındaki özel dövmeler sayesinde tespit edildi. Girişimci, geçtiğimiz Salı gününden beri kayıp olarak ilan edilmişti.

İspanya'nın Barselona şehrinde yaşayan fenomen, kripto para birimi satışları ve lüks araç kiralama işleriyle milyonlar biriktirmiş ve Instagram'da 900.000 takipçisi bulunuyordu.

Algaba, iddia edilen cinayetinden önce bir hafta boyunca Arjantin'de bulunmuştu.

Algaba, Motors Lettuce SRL adlı şirketiyle kripto para birimi ticareti yaparken Arjantin'deki bir ofisten çalışıyordu ve bu işle uğraşırken birçok borç biriktirmişti.

Cinayetin nedeni henüz net değil, ancak otoriteler fenomenin sayısız borcu nedeniyle öldürülmüş olabileceğini düşünüyor.

Algaba'nın ailesi, cinayeti kınadı ve kardeşi Rodolfo Pérez Algaba, adaletin yerini bulmasını umuyor. Ancak, aile cinayetle ilişkili suçlamaları kabul etmiyor ve Algaba'nın bu tür bir hayat tarzı olmadığını belirtiyor.