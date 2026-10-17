Arnavutluk\'ta öğrenci protestoları yayılırken Başbakan Rama istifa çağrısını reddetti

(ANKARA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da öğrenci protestoları dördüncü gününe girerken, eğitim sistemindeki sorunlara tepkiyle başlayan gösteriler giderek hükümet karşıtı bir harekete dönüşüyor. Başbakan Edi Rama'nın istifasını isteyen göstericiler ile polis arasında bazı kentlerde çatışmalar yaşandı.

Arnavutluk'ta eğitim sistemindeki sorunlar ve hükümete yönelik yolsuzluk suçlamaları nedeniyle başlayan öğrenci protestoları ülkenin farklı kentlerine yayıldı. Binlerce genç dün başkent Tiran'da yürüyüş düzenledi. Öğrenciler Eğitim Bakanlığı önünde çevik kuvvet polisiyle karşı karşıya geldi.

Gösteriler bir gün önce Tiran'da şiddet olaylarına dönüşmüş, protestocular bazı binaların camlarını kırmış, bir bankaya girmiş ve polisle çatışmıştı. Öğrenciler, son şiddet olaylarının hükümetin aylardır süren barışçıl protestoları dikkate almamasının ardından yaşandığını savunuyor.

Protestolar Tiran'ın dışına da yayıldı. Kıyı kenti Leş'te taş atan göstericiler ile polis arasında çatışma çıkarken, Elbasan, İşkodra ve Korça'da da gösteriler düzenlendi. Yerel basına göre bazı kentlerde camlar kırıldı ve çöp konteynerleri ateşe verildi.

TRUMP'IN DAMADININ DAHİL OLDUĞU TATİL KÖYÜ PROJESİ TEPKİLERİ ARTIRDI

Öğrenciler, hükümet yetkililerini yolsuzlukla ve eğitim sistemini ihmal etmekle suçluyor. Protestoların önemli başlıklarından birini de Arnavutluk kıyılarındaki bazı arazilerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner tarafından desteklenen lüks tatil köyü projesi için satılması oluşturuyor. Söz konusu projeye ilişkin planların uzun süredir devam eden tepkiyi büyüttüğü belirtiliyor.

RAMA: ŞİDDETE BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Geçen yıl dördüncü kez başbakanlık görevine seçilen Rama ise istifa çağrılarını reddetti. Rama, protestolara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şiddete boyun eğmeyeceğiz" dedi. Arnavutluk, Karadağ ile birlikte Batı Balkan ülkeleri arasında AB'ye katılım sürecinde en ileri aşamada bulunan ülkeler arasında yer alıyor.