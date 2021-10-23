Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi

Sütte yeni dönem pazartesi başlıyor! Fiyatı bir kritere göre belirlenecek

Merkez Bankası'ndan yeni karar! Bir kalemde daha 2 puan faiz indirimine gidildi

Oğlunun suçunu öğrenen anne, soluğu adliye önünde aldı! Hakimden sonra bir ceza da o kesti

Uzayda bilim insanları tarafından yaklaşık 1 ay önce görüntülenen gizemli sinyal, yeniden görüntülendi. Bilim adamlarının ne olduğunu çözmek için yoğun mesai harcadığı sinyal, hala gizemini koruyor.

DÖRT SANİYE BOYUNCA GÖRÜNTÜLENDİ

Sözcü'de yer alan habere göre Japon gökbilimciler, Jüpiter'de bir ay önce ortaya çıkan gizemli ışığın yeniden görüldüğünü açıkladı. Kyoto Üniversitesi'nden Ko Arimatsu liderliğindeki bir ekip, 15 Ekim'de Jüpiter üzerinde yaklaşık dört saniye boyunca görünen gizemli parlak bir ışığın görüntülerini yayınladı.

Olay, Jüpiter'in Kuzey Ilıman Kuşağı'nın güney kenarına yakın Kuzey Tropikal Bölgesi'nde meydana geldi. Parlak ışığın son bir yıl içerisinde belirli aralıklara tam dokuz kez gözlemlendiği belirtildi.

TARİHTE İLK OLUYOR

Araştırmacılar, Twitter'da yayımladıkları mesajda, "Tarihte ilk kez, küçük bir cismin Jüpiter'in yüzeyiyle 15 Ekim 22:24'te (JST) çarpıştığı andaki ışık parlamasını eşzamanlı olarak gözlemlemeyi başardık." ifadelerini kullandı. Işık hüzmesinin ilk olarak Sky ve Telescope tarafından rapor edildiği bildirildi.

Jüpiter'in yüzeyine, her yıl düzinelerce, belki de yüzlerce asteroit çarpıyor. Çünkü dev gezegen, bu tür nesnelerin Dünya'ya çarpmasını engellemek için adeta bir engelleyici görevi görüyor.