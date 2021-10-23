Üye Girişi
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi - Son Dakika

Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi

23.10.2021 10:16

Japon bilim insanları, uzayda 1 ay önce görülen gizemli sinyali yeniden gözlemlendi. 4 saniye boyunca görülen sinyal herkesi meraklandırdı. Sinyali gönderenlerin uzaylı olduğu ihtimali ise ürkütmeye başladı.

Uzayda bilim insanları tarafından yaklaşık 1 ay önce görüntülenen gizemli sinyal, yeniden görüntülendi. Bilim adamlarının ne olduğunu çözmek için yoğun mesai harcadığı sinyal, hala gizemini koruyor.

DÖRT SANİYE BOYUNCA GÖRÜNTÜLENDİ

Sözcü'de yer alan habere göre Japon gökbilimciler, Jüpiter'de bir ay önce ortaya çıkan gizemli ışığın yeniden görüldüğünü açıkladı. Kyoto Üniversitesi'nden Ko Arimatsu liderliğindeki bir ekip, 15 Ekim'de Jüpiter üzerinde yaklaşık dört saniye boyunca görünen gizemli parlak bir ışığın görüntülerini yayınladı.

Olay, Jüpiter'in Kuzey Ilıman Kuşağı'nın güney kenarına yakın Kuzey Tropikal Bölgesi'nde meydana geldi. Parlak ışığın son bir yıl içerisinde belirli aralıklara tam dokuz kez gözlemlendiği belirtildi.

TARİHTE İLK OLUYOR

Araştırmacılar, Twitter'da yayımladıkları mesajda, "Tarihte ilk kez, küçük bir cismin Jüpiter'in yüzeyiyle 15 Ekim 22:24'te (JST) çarpıştığı andaki ışık parlamasını eşzamanlı olarak gözlemlemeyi başardık." ifadelerini kullandı. Işık hüzmesinin ilk olarak Sky ve Telescope tarafından rapor edildiği bildirildi.

Jüpiter'in yüzeyine, her yıl düzinelerce, belki de yüzlerce asteroit çarpıyor. Çünkü dev gezegen, bu tür nesnelerin Dünya'ya çarpmasını engellemek için adeta bir engelleyici görevi görüyor.

Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi

Jüpiter, 15 Ekim, Sözcü, Japon, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı 11:29 Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi 11:17 İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Sözlü izin alan işçi tazminatsız işten kovuldu 11:01 Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Sözlü izin alan işçi tazminatsız işten kovuldu
Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak 10:56 Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı 10:52 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu 10:01 Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu
Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu 08:37 Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti 00:18 Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti

Son Dakika Haberleri
11:31 Geni kaçıran 5 kişi tutuklu ama kendisi hala bulunamadı
11:29 Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı
11:00 Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Sözlü izin alan işçi tazminatsız işten kovuldu
10:59 Uzman isim denizanasına karşı uyardı: Dokunan hastanelik olur
10:58 Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı
10:56 Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak
10:53 Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı
10:52 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı
10:17 Meteoroloji uyardı, ülke genelinde sıcaklıklar 10 derece düşüyor
10:16 Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi
Geni kaçıran 5 kişi tutuklu ama kendisi hala bulunamadı Geni kaçıran 5 kişi tutuklu ama kendisi hala bulunamadı         
11:31
Alec Baldwin'in görüntü yönetmeninin ölümüne neden olduğu kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu ortaya çıktı Alec Baldwin'in görüntü yönetmeninin ölümüne neden olduğu kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu ortaya çıktı         
11:19
Pazartesi itibariyle sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek Pazartesi itibariyle sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek         
11:02
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı         
10:54
Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta         
10:19
Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi         
08:40
Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeyi öğrenince paylaşımını sildi Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeyi öğrenince paylaşımını sildi         
08:34
Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu         
00:12
Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu         
23:59
Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker         
23:13
Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti         
21:27
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir         
17:23
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 11:40:52. #1.11#
SON DAKİKA: Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement