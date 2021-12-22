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Aşı karşıtı Amerikalı parlamenter Greene'in üç aşı şirketinde hissesi olduğu ortaya çıktı! - Son Dakika

Aşı karşıtı Amerikalı parlamenter Greene'in üç aşı şirketinde hissesi olduğu ortaya çıktı!

22.12.2021 09:51
Aşı karşıtı Amerikalı parlamenter Greene'in üç aşı şirketinde hissesi olduğu ortaya çıktı!

ABD Temsilciler Meclisi'nin aşırılık yanlısı üyesi aşılanmadığını iddia ediyor ve her türlü aşı zorunluluğuna direneceği konusunda ısrar ediyor

Kovid-19 pandemisi ve pandeminin ciddiyetine dair uyarıda bulunanlar hakkında düzenli olarak yanlış bilgi yayan ABD Temsilciler Meclisi'nin aşırılık yanlısı Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene, aşı üreten şirketlerde hisse sahibi olduğu için eleştiriliyor.

Chattanooga Times Free Press'in haberine göre Greene, bu yaz resmi olarak AstraZeneca, Pfizer ve Johnson & Johnson hisselerinden elde ettiği geliri açıklamıştı. Bunların son ikisi, ABD genelinde uygulanan üç ana aşıdan ikisini üretiyor. Beyan belgesine göre Greene üç şirketin her birinden 201 ila bin dolar arasında (yaklaşık 2 bin 700 TL ila 13 bin 500 TL) kazanç sağladı. Söz konusu hisseler, Twitter'da düzenlediği ankette takipçilerinden Greene'in kaç aşı şirketinde hissesinin bulunduğunu soran Jennifer Strahan açısından Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerindeki rakibine dair tartışma başlığı halini aldı.

EN KORKUTUCU BAĞIŞ TOPLAYANLARDAN BİRİ

Strahan, bulaştığı sayısız suistimal ve yanlış bilgilendirme hadisesine rağmen Cumhuriyetçi Parti'nin en korkutucu bağış toplayıcılarından biri olarak kendini ispat eden aşırı sağcı mevcut Temsilciler Meclisi üyesi Greene'i koltuğundan etme çabasında fazlasıyla düşük bir kazanma ihtimaliyle karşı karşıya. Kaçık, ırkçı ve bazen şiddet içeren komplo teorilerini benimsemesiyle uluslararası düzeyde dile düşen Greene, Kongre'deki Cumhuriyetçiler arasında en öfkeli aşı karşıtlarından biri.

Bu hafta sonu aşırı sağcı gençlik örgütü Turning Point USA'in düzenlediği "Americafest" konferansına katılan Greene, kalabalığa hitabında aşı olmayı hâlâ reddettiğini söyledi. Greene kalabalığın tezahüratlarına "Aşı olmadım" diye seslendi. Turning Point USA'in resmi Twitter hesabı, tüm dünyadaki Americafest seyircilerinin yüzlerinde maske olmamasını kutladı. Grup, "Tekrar hoş geldin, Amerika!" diye tweet attı.

''BİZDE ONLARIN AŞILARINI ENGELLERİZ''

Aşı karşıtı yanlış bilgileri birçok kez Twitter'da da paylaşan Greene, "Pek çok kişinin kişisel tanıklığı aşıya rağmen Kovid'e yakalandıklarını gösteriyor ve hastalığı aşılılar yayıyor. Onaylanmamalı ya da zorunlu tutulmamalı" iddiasında bulunarak özellikle Pfizer aşısına çatmış ve binlerce kişinin Kovid-19'a karşı aşılandıktan sonra öldüğüne dair asılsız haberler paylaşmıştı. Greene, kasımda Pfizer'in kendini engellemesini, ''Ne kadar da inanılmaz düzeyde çocukça. Pfizer birilerini engelleyebiliyorsa, biz de onların aşılarını engelleyebiliriz.'' sözleriyle eleştirmişti.

Aşı karşıtı Amerikalı parlamenter Greene'in üç aşı şirketinde hissesi olduğu ortaya çıktı!

Korona aşısı, Korona, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Aşı karşıtı Amerikalı parlamenter Greene'in üç aşı şirketinde hissesi olduğu ortaya çıktı! - Son Dakika Dünya


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