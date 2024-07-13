Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi - Son Dakika
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Dünya

Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi

Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi

Hintli milyarder Anant Ambani'nin oğlu Anant Ambani, gelini Radhika Merchant ile 600 milyon dolarlık görkemli bir törenle dünya evine girdi. Düğüne Kim Kardashian, John Cena, Nick Jonas ve Tony Blair gibi ünlüler katıldı. Yedi ay süren düğün kutlamalarının ardından gerçekleşen bu etkinliğin maliyetinin 600 milyon dolar olduğu belirtildi. Bu tutar, 200 milyon dolarlık lüks düğün hediyeleri ve dünyanın en ünlü A-liste ünlülerinin katılımını içermiyor.

13.07.2024 10:15
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Asya Kıtası'nın en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani'nin oğlu Anant Ambani ve gelini Radhika Merchant, Mumbai'de Kim Kardashian, John Cena, Nick Jonas ve Tony Blair gibi ünlülerin katıldığı 600 milyon dolarlık yıldızlarla dolu bir törenle evlendi.

Hindistan'ın en zengin adamının oğlu Anant Ambani, yedi ay süren gösterişli ön düğün kutlamalarının ardından,Radhika Merchant ile büyük bir törenle dünya evine girdi.

600 MİLYON DOLARA MAL OLDU

Bu uzun zamandır beklenen görkemli etkinliğin yaklaşık 600 milyon dolara mal olduğu bildiriliyor. Çiftin 200 milyon dolar lüks düğün hediyeleri ve dünyanın en ünlü A-listesi ünlülerinin katılımı bu tutara dahil değil.

Düğünden son görüntülerde, gelin ağır krem ve kırmızı Hint gelinliği olan lengha içinde, mücevherler ve boncuklu bir başörtüsü ile süslenmiş halde yeni kocası Anant ile el ele tutuşurken görülüyor. Mutlu damat, kırmızı boncuklu bir ceket olan nehru giyerken, 16.000 kişilik kapasitesi olan Ambani'ye ait Jio World Convention Center'da yapılan geleneksel Hindu töreninde yeni eşine gülümserken görüntülendi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMERİ ALINDI

Polis, bu öğleden sonra gerçekleşen devasa yıldızlarla dolu düğün kutlaması öncesinde mekanın çevresindeki yolları kapattı.

Günün erken saatlerinde, Reliance Industries'in yönetim kurulu başkanı Mukesh Ambani ve Reliance Foundation'ın başkanı eşi Nita Ambani ile gururla poz verdi.

Ambani ailesi ve Bollywood yıldızları, büyük düğünün ihtişamlı pembe halısında ilk fotoğraflanan konuklar arasında yer aldı.

Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi
Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi
Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi
Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi
Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi
Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi

Hindistan, 3.Sayfa, Magazin, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Deniz Öztürk: 600.000 fakirlere ev yaptırabilirdi insanlar açlıktan ölüyor ülkedinde görgüsüz 35 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: zenginin malı züğürtun çenesini yorar 5 0 Yanıtla
  • Mustafa gültekin: Buna bir çeyrek takmam:)) 2 1 Yanıtla
  • tuba kolyiğit: kilosunun belli dünyayı yemiş 1 0 Yanıtla

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