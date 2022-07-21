Avrupa'da sıcak hava kabusu! Portekiz'de can kayıpları bini aştı

Karısını taciz eden adamı sopayla döverek öldürdü, cansız bedenini de köyün girişine attı

Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü (IPMA) verilerine göre, ülkede sıcaklık "yangın riski yüksek" seviyede seyrediyor. Bazı bölgelerde sıcaklığın 40 derecenin üstünde olduğu ülkede toprakların yüzde 80'inde kuraklık yaşanırken, halihazırda devam eden 13 yangın nedeniyle yüzlerce yerleşim yeri alevlerin tehdidi altında bulunuyor.

ÖLÜMLERİN ARTMASI MUHTEMEL

Ülkede hayatı durma noktasına getiren aşırı sıcaklar can kayıplarına da sebep oldu. Portekiz Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 7-18 Temmuz'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1065'e ulaştı. Yüksek sıcaklıkların artmasıyla ilerleyen günlerde daha fazla ölümün muhtemel olduğu belirtildi.

İSPANYA'DA DA EN AZ 500 CAN KAYBI VAR

İspanya'da da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasının en az 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı bildirilmişti. İspanya Meteoroloji Ajansı'nca (AEMET) yayımlanan verilere göre, 9-18 Temmuz'da "1975'ten bu yana ülkede en yoğun yüksek sıcaklıklar" kaydedildi.