Avrupa'da sıcak hava kabusu! Portekiz'de can kayıpları bini aştı - Son Dakika
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Avrupa'da sıcak hava kabusu! Portekiz'de can kayıpları bini aştı

21.07.2022 10:41

Aşırı sıcaklar Avrupa ülkelerini derinden etkiliyor. 7-18 Temmuz tarihleri arasında Portekiz'de 1065 kişi sıcaklar nedeniyle can verdi. Ölüm oranının gün geçtikçe artmasından endişe ediliyor.

Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü (IPMA) verilerine göre, ülkede sıcaklık "yangın riski yüksek" seviyede seyrediyor. Bazı bölgelerde sıcaklığın 40 derecenin üstünde olduğu ülkede toprakların yüzde 80'inde kuraklık yaşanırken, halihazırda devam eden 13 yangın nedeniyle yüzlerce yerleşim yeri alevlerin tehdidi altında bulunuyor.

ÖLÜMLERİN ARTMASI MUHTEMEL

Ülkede hayatı durma noktasına getiren aşırı sıcaklar can kayıplarına da sebep oldu. Portekiz Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 7-18 Temmuz'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1065'e ulaştı. Yüksek sıcaklıkların artmasıyla ilerleyen günlerde daha fazla ölümün muhtemel olduğu belirtildi.

İSPANYA'DA DA EN AZ 500 CAN KAYBI VAR

İspanya'da da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasının en az 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı bildirilmişti. İspanya Meteoroloji Ajansı'nca (AEMET) yayımlanan verilere göre, 9-18 Temmuz'da "1975'ten bu yana ülkede en yoğun yüksek sıcaklıklar" kaydedildi.

Avrupa kavruluyor! Portekiz'de aşırı sıcaklar yüzünden 1065 kişi hayatını kaybetti
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Kaynak: AA

Portekiz, İspanya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa'da sıcak hava kabusu! Portekiz'de can kayıpları bini aştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Avrupa'da sıcak hava kabusu! Portekiz'de can kayıpları bini aştı - Son Dakika
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