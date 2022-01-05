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Avrupalı dövmeciler AB'nin mürekkep yasağından kaygılı - Son Dakika
BBC

Avrupalı dövmeciler AB'nin mürekkep yasağından kaygılı

05.01.2022 12:56
Avrupalı dövmeciler AB'nin mürekkep yasağından kaygılı

AB'nin ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiği gerekçesiyle mürekkeplerde kullanılan 4 bin kimyasal maddeye getirdiği yasaklamaya tepki gösteren dövme sanatçıları, alternatiflerin yeterli olmadığını, karaborsa dövmeciliğin yaygınlaşabileceğini söylüyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) mürekkep yapımında kullanılan binlerce kimyasal maddeyi yasaklaması, dövmecileri mesleklerinin geleceği konusunda kaygılandırıyor.

Salı günü yürürlüğe giren yasaklar, kanser ya da sağlık sorunlarına yol açabilecek maddeleri içeriyor ve çoğunlukla renkli mürekkepleri kapsıyor.

AB yetkilileri, bu kuralların sağlık sorunlarını azaltacağını söylüyor.

Fakat dövmeciler yasaklanan maddelerin yerini alabilecek mürekkeplerin bulunmasının kolay olmadığı gibi, bulunsa bile müşterilerin aradığı parlaklık ve tonda olmayabileceğinden şikayet ediyor.

Covid salgını dolayısıyla iki yıldır yaşanan sıkıntılardan sonra bir çok dövmeci yasaklara uyum sağlamak için kendilerine yeterince zaman tanınmadığını söylüyor.

'Koronavirüsün üzerine bir de bu geldi'

Almanya'dan Hamburglu dövme sanatçısı Sebastian Makowski, "Aylarca kapanmamıza sebep olan koronavirüs bizi çok kötü sarstı. Şimdi bir de üzerine bu geldi" diyor.

Alman haber ajansına konuşan Makowski, mürekkep yasaklarının fiilen bu iş koluna kısmi yasak getirmek anlamına geldiğini savundu.

AB üyesi ülkelerde nüfusun yüzde 12'sinin dövme yaptırdı, gençlerde bu oranın iki katına çıktığı düşünülüyor.

Sadece Almanya'da her beş kişiden birinin dövmeli olduğu tahmin ediliyor. Belçika'da ise hükümet her yıl 500 bin kişinin daha dövme yaptırdığını düşünüyor.

Genetik mutasyonlar ve kanser tehlikesi

Kısaca Reach adıyla bilinen AB'nin boyalarda kullanılan kimyasal maddelerle ilgili son düzenlemesine 2020 yılında bütün üye ülkeler onay verdi.

Yasaklar, dövme mürekkeplerinde yaygın olarak kullanılan izopropanol alkol de dahil 4 bin kimyasal maddeyi kapsıyor ama yetkililer bu maddelerin yerini alabilecek olanların piyasada bulunduğunu söylüyor.

Yasal düzenlemelerin hazırlanmasına yardımcı olan Avrupa Kimyasal Maddeler Kurumu mürekkeplerin tehlikeli olabileceğini "ciltte alerjiye ve genetik mutasyonlar ve kanser gibi daha ciddi sağlık sorunlarına" yol açabileceğini açıkladı.

Kurum yeni kuralların dövmeyi ve kalıcı makyajı yasaklamaya değil sadece onu daha güvenli hale getirmeye yönelik olduğunda ısrarlı.

Belçikalı dövme sanatçısı olan Filippo Di Caprio, Belçika yayın kuruluşu RTBF'ye verdiği demeçte mürekkeplerin tehlikeli olduğuna ilişkin kanıt istedi ve "Dövme yaptıran kimsenin ciddi alerji şikayetiyle geldiğini görmüyorum" dedi.

Alman dermatoloji uzmanı Wolfgang Bäumler, Die Zeit dergisine verdiği mülakatta, ekibiyle birlikte 2010 yılında dövme yaptıran 3400 kişi arasında bir araştırma yaptıklarını ve bunların üçte ikisinin, dövmeyi yaptırdıktan hemen sonra vücutlarının tepki gösterdiğinden şikayet ettiklerini, yüzde 6'sının da haftalarca sorun yaşadıklarını bildirdiklerini anlattı.

Dövmecilik sektöründekiler ise dövme yaptırmakla kanser arasında doğrudan ilişki bulunduğu konusunda açık kanıtlar bulunmadığını söylüyor ve yasaklar yüzünden karaborsa dövmeciliğin iyice gelişebileceği kaygısını dile getiriyor.

AB önümüzdeki yıl mürekkepler konusunda yeni kısıtlamalar getirecek.

Birlik çok kullanılan renkler olan mavi ve yeşil için alternatifleri bulununcaya kadar bir geçiş süresi tanımıştı. Gelecek yıl bu da sona erecek.

Avrupalı dövmeciler AB'nin mürekkep yasağından kaygılı
Avrupalı dövmeciler AB'nin mürekkep yasağından kaygılı
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Avrupa Birliği, Kimyasal, Kanser, Dövme, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupalı dövmeciler AB'nin mürekkep yasağından kaygılı - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Avrupalı dövmeciler AB'nin mürekkep yasağından kaygılı - Son Dakika
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