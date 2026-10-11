Avukatlarına göre Christa Pike başarısız idam girişiminden sonra cezaevine gönderildi

ABD'de idam cezasına çarptırılan Christa Pike, avukatlarının açıklamasına göre, eylül ayı sonunda gerçekleştirilen başarısız idam girişiminin ardından hastaneden taburcu edildi.Avukatlarının 10 Ekim Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, 50 yaşındaki Pike, son 30 yılını geçirdiği cezaevine geri gönderildi ve tedavisi devam ediyor.30 Eylül'de kendisine verilen iki ölümcül pentobarbital enjeksiyonundan sağ kurtuldu ancak durumu kritikti.Pike'ın bu haftanın başlarında bilinci açıldı ve konuşmaya başladı; bu durum uzmanları, sağlık personelini ve avukatlarını şaşkına çevirdi.Pike'ın zehirli iğneyle idam girişiminden sağ kurtulan tek kişi olduğu düşünülüyor.Pike'ın avukatları yaptıkları açıklamada, müvekkillerine "bu olağanüstü koşullar altında gösterdikleri özen için ilk müdahale ekiplerine ve sağlık ekibine minnettar olduğunu" belirtti.Pike'ın cezaevine döndükten sonra ne tür bir tedavi aldığı henüz net değil ancak avukatları daha önce iyileşme sürecinin uzun olacağını belirtmişti. Tennessee Ceza İnfaz Kurumu, infazın neden planlandığı gibi gitmediğini henüz açıklamadı ancak kullandığı yöntemi savundu.7 Ekim'de görülen bir duruşmada, Tennessee Başsavcı Yardımcısı Will Ayers, eyaletin Pike'ı tekrar idam etmeyi planlayıp planlamadığını bilmediğini söyledi.Hakim, eyaletin başarısız idam girişimiyle ilgili tüm kanıtları muhafaza etmesini emretti. Bu kanıtlar, eyalete karşı gelecekte dava açılması için zemin hazırlayabilir.Pike, o dönemde erkek arkadaşı olan Tadaryl Shipp ile birlikte, düşük gelirli gençler için düzenlenen bir iş eğitimi kampında tanıştıkları 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ı dövüp, işkence ederek öldürdüğünde 18 yaşındaydı.Shipp, suç işlendiği sırada yasal olarak reşit olmadığı için idam cezasından kurtuldu. Halen hapiste.Pike, Tennessee eyaletinde 200 yıldan uzun bir süredir idam cezasına çarptırılan ilk kadın oldu. Avukatları, kararın temyizi için onlarca yıl mücadele verdi. İnfazdan önceki günlerde hem ABD Yüksek Mahkemesi hem de Tennessee Valisi Bill Lee itirazları reddetti. İdam girişiminin başarısız olmasıyla, Pike'ın avukatları cezasının şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çevrilmesi yönündeki taleplerini yinelediler. Pike, infaz girişiminin ardından bilincini kaybetti ve yerel bir hastaneye kaldırıldı. Avukatları günlerce beyin ölümünün gerçekleştiğini düşünüyor ve her an yaşam destek ünitesinden çıkarılmasını bekliyordu. Pike sonunda uyandı ve 6 Ekim'de tekrar konuşmaya başladı; avukatı Randy Spivey, ilk sözlerinin "Neredeyim?" ve "Sen kimsin?" olduğunu söyledi.Avukatları 7 Ekim'de düzenledikleri basın toplantısında, kadının yatağa zincirlendiğini, zatürre geçirdiğini, kollarında ciddi şişlik olduğunu ve yutkunamadığını söyledi.Spivey, Pike'ın ruh sağlığıyla ilgili olarak "Bütün bunların ne gibi sonuçlar doğuracağını bilmiyoruz" dedi ve Pike'ın "öfkeli ve kafası karışık" hissettiğini ekledi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .