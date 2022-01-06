Üye Girişi
Avustralya Açık öncesi 'Djokovic' krizi - Son Dakika

Avustralya Açık öncesi 'Djokovic' krizi

06.01.2022 10:59
Avustralya Açık öncesi 'Djokovic' krizi

Teniste erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic'in, Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Avustralya'nın Melbourne Havaalanı'nda ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesi iptal edildi.

Teniste erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic'in, Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Avustralya'nın Melbourne Havaalanı'nda ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesi iptal edildi.

Avustralya Sınır Güvenliği (ABF), konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "ABF, Djokovic'in Avustralya'ya giriş şartlarını yerine getirmediği ve yerine getirdiğine dair uygun kanıt sağlamadığını onaylamaktadır. Bu kapsamda vizesinin iptal edildiğini onaylamaktadır" ifadelerini kullandı.

17-30 Ocak'ta Melbourne'de düzenlenecek Avustralya Açık Tenis Turnuvası öncesi 'Djokovic' krizi yaşandı. Daha önce 9 şampiyonluk yaşadığı Avustralya Açık'a katılmak için Melbourne Havaalanı'na gelen Sırp raketin, ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesi iptal edildi. Djokovic'in Melbourne kentinde bir otele yerleştirildiği bildirilirken, Avustralya Sınır Güvenliği (ABF) tarafından bir açıklama yapıldı.ÜLKEYE GİRİŞ ŞARTLARINA UYGUN KANIT SAĞLANMADI34 yaşındaki tenisçinin Avustralya'ya giriş şartlarını yerine getirmek için uygun kanıt sağlamadığının belirtildiği açıklamada, "Avustralya Sınır Güvenliği, ülkeye girişlerde yasalarımıza uygun giriş gereksinimlerinin yerine getirilmesini sağlamaya devam edecektir.ABF, Djokovic'in Avustralya'ya giriş şartlarını yerine getirmediği ve yerine getirdiğine dair uygun kanıt sağlamadığını onaylamaktadır. Bu kapsamda vizesinin iptal edildiğini onaylamaktadır. Vizesi olmayan ya da vizesi iptal edilen kişiler, Avustralya'dan çıkarılacaktır" denildi.Avustralya Başbakanı Scott Morrison da, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Novak Djokovic'in vizesinin iptal edildiğini vurgulayarak, "Özellikle sınır güvenliği söz konusu olduğunda kural, kuraldır. Sağlam sınır politikalarımız, Avustralya'nın dünyada Covid-19'da en az can kaybı oranına sahip olan ülkeler arasında olmasının en önemli nedenidir. Tetikte olmaya devam edeceğiz" dedi.DJOKOVİC'E YAPILAN TACİZDİR Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de, Djokovic'in vizesinin iptal edilmesine şu sözlerle tepki gösterdi;

"Novak'ımıza, tüm Sırbistan'ın onunla olduğunu söyledim. Dünyanın en iyi tenisçisine yapılan bu tacizin bir an önce son verilmesi için her şeyi yapıyoruz."


Avustralya Açık öncesi 'Djokovic' krizi
YORUMLAR
500

Avustralya, Sırbistan, Sırp, Spor, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Avustralya Açık öncesi 'Djokovic' krizi - Son Dakika Dünya


Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Fatih Terim'e: "Ben daha Adanalıyım" Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Fatih Terim'e: "Ben daha Adanalıyım"         
11:13
Altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:02
Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı         
11:00
Dizilerde umduğunu bulamadı! Elçin Sangu tiyatroya yöneldi Dizilerde umduğunu bulamadı! Elçin Sangu tiyatroya yöneldi         
10:57
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor? Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor?         
09:55
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48

Son Dakika Haberleri
11:04 Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı
11:02 Özel haber! Kazakistan'da yaşanan isyanda Sedat Peker ayrıntısı: Provokatör arkadaşı mı?
10:59 Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı
10:58 Koronavirüsün Delta ve Omicron varyantlarıyla gribin ortak semptomu
10:57 Dizilerde umduğunu bulamadı! Elçin Sangu tiyatroya yöneldi
10:55 Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim
10:49 Güne yükselişle başlayan dolar şu anda 13,80'den işlem görüyor
10:49 Fenerbahçeliler heyecanlandı, Löw'den yanıt bekleniyor! Listede iki isim daha var
10:43 Hakan Ural'dan garip öneri: Pandeminin bitmesi için Bill Gates'i tutuklayın!
10:36 TÜSİAD Başkanı: Bunlar doğru adımlar ise neden enflasyon bu denli şiddetli yükseliyor?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 11:18:47. #1.13#
SON DAKİKA: Avustralya Açık öncesi 'Djokovic' krizi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement