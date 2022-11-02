Camdaki cinsel içerikli not ve kadın iç çamaşırıyla şok etti! Gerçek sonradan anlaşıldı - Son Dakika
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Camdaki cinsel içerikli not ve kadın iç çamaşırıyla şok etti! Gerçek sonradan anlaşıldı

02.11.2022 10:34

Avustralya'da sabah evinden arabasına doğru yürüdüğü sırada aracın üzerindeki iç çamaşırı ve cinsel içerikli notu gören şahıs şaşkınlık yaşadı. Aynı durumun birçok erkeğin de başına gelmesinin ardından çamaşırları bir şirketin reklam amacıyla bıraktığı ortaya çıktı.

Avustralya'da sabah işe gitmek için evinden çıkan ve arabasına doğru yürüyen bir şahıs, arabasının üzerinde bulduğu not ve kadın iç çamaşırı nedeniyle büyük bir şok geçirdi. Hemen aracının üzerindeki nota bakan adam, nottaki "Bunları dün gece benim evimde bıraktın" ifadeleriyle bir kez daha şaşkınlık yaşadı.

BİRÇOK ERKEK AYNI DURUMU YAŞADI

Ülke genelindeki birçok erkeğin aynı durumu yaşamasının ardından gerçek de çok geçmeden ortaya çıktı. Buna göre erkeklerin arabasına bırakılan notların ve iç çamaşırlarının, bir kadın iç çamaşırı markası tarafından reklam amacıyla hazırlandığı ortaya çıktı.

"İNANILMAZ BİR STRATEJİ"

Olayın kısa süre içerisinde yayılmasının ardından markanın iletişim birimine de övgüler yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, yapılan hareketin son derece zekice olduğunu ifade ederek, diğer şirketlerin örnek alması gerektiğini ifade etti.

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Avustralya, Dünya, Son Dakika

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