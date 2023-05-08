Avustralya'da 5 gündür bataklıkta mahsur kalan kadın kurtarıldı - Son Dakika
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Avustralya'da 5 gündür bataklıkta mahsur kalan kadın kurtarıldı

08.05.2023 10:48

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 48 yaşındaki bir kadın, ormanlık alanda mahsur kaldığı ve 5 gün boyunca kimseyle iletişim kuramadığı yerde şarap ve lolipop tüketerek hayatta kaldığını söyledi. Ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 5 günün sonunda kadına sağlıklı şekilde ulaştı.

The Mirror'ın habeine göre Avustralya'nın Victoria eyaletinde yaşayan 48 yaşındaki Lillian, annesini ziyaret etmek için yola çıktı. High Country bölgesinde arabası bataklığa saplanan kadın, cep telefonu sinyalinin olmadığı bölgede mahsur kaldı.

AİLESİ İHBARDA BULUNDU

En yakın yerleşim bölgesine yaklaşık 60 kilometre uzakta kalan Lillian'ın aracında su ve yiyecek bulunmuyordu. Yalnızca birkaç parça atıştırmalık, lolipop ve annesine hediye etmek için aldığı şarap bulunan 48 yaşındaki kadın, hayatta kalmak için bunları tüketti.

Gece soğuğundan korunmak için arabasında kalan Lillian'ı kurtarmak için, ailesinin isteği üzerine polis karadan ve havadan arama çalışmalarına başladı.

"SAĞDUYUSU VE SAKİNLİĞİ KURTARDI"

Lillian'a ulaştıklarında sağlıklı olduğunu söyleyen polis memuru Martin Torpey, "Gün içinde sonlanacak bir yolculuk planladığı için yanına yiyecek-içecek almamış. Yanında sıvı olarak yalnızca içmediği halde annesine hediye etmek için aldığı şarap bulunuyormuş.

Birkaç parça atıştırmalık ve lolipopla 5 gün hayatta kadını sağduyusundan ötürü kutluyorum. O, sakin kalıp arabasının çevresinde kalmasaydı onu bulmamız çok daha zor olabilirdi" diye konuştu.

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Mirror Mirror, Avustralya, Operasyon, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avustralya'da 5 gündür bataklıkta mahsur kalan kadın kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avustralya'da 5 gündür bataklıkta mahsur kalan kadın kurtarıldı - Son Dakika
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