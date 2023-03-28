Hazine avcısı, 2.6 kilogramlık altın içeren kaya parçası buldu! - Son Dakika
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Hazine avcısı, 2.6 kilogramlık altın içeren kaya parçası buldu!

28.03.2023 15:09

Avustralyalı bir adam, eski altın madeni olan Victoria'da 160 bin dolar değerinde altını içerisinde barındıran 4.6 kg'lık bir kaya parçası bulmayı başardı.

Avustralya'nın Victoria eyaletindeki altın yataklarında metal detektörle arama yapan bir altın avcısı, üzerinde binlerce dolar değerinde altın bulunan 4.6 kilogramlık bir kaya parçası buldu. İsmi açıklanmayan kişinin bulduğu altının 160 bin dolar (yaklaşık 3 milyon lira) değerinde olduğu belirtildi.

"HAYATTA BİR KEZ BULUNABİLECEK BİR ŞEY"

Melbourne yakınlarındaki bir dükkanda maden arama ekipmanları satan ve kaya parçasını satın alan Darren Kamp yaptığı açıklamada, bunun 43 yıllık kariyeri boyunca gördüğü en büyük numune olduğunu söyledi. Altın avcısının kendisine bulduğu kayanın yarısını getirdiğini ifade eden Kamp, "Çok şaşkınım. Hayatta bir kez bulunabilecek bir şey" dedi. Kaya parçasında yaklaşık 2.6 kilogram altın bulunduğunu belirten Darren Kamp, altını bulan kişinin parayı ailesi için harcamak istediğini söyledi.

EN BÜYÜK ALTIN REZERVLERİNE SAHİP

Bunun gibi keşifler nadir olsa da, Avustralya'nın dünyanın en büyük altın rezervlerine sahip olduğu tahmin ediliyor ve dünyanın en büyük külçelerinin çoğu Avustralya'da bulundu. Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Hazine avcısı, 2.6 kilogramlık altın içeren kaya parçası buldu! - Son Dakika
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