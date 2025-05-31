Azerbaycan\'dan Çin\'e Vize Muafiyeti Onayı

AZERBAYCAN Milli Meclisi, Çin ile vize muafiyeti anlaşmasını onayladı.

Azerbaycan Milli Meclisi, Azerbaycan ile Çin arasında imzalanan karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasını oy birliğiyle kabul etti. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen anlaşma, umuma mahsus pasaport sahiplerine her iki ülke arasında karşılıklı vize serbestisi sağlıyor. Anlaşma uyarınca, iki ülke vatandaşları, her ziyaret için 30 günü aşmamak ve 180 günlük süre içinde toplamda 90 günden fazla kalmamak şartıyla vizesiz seyahat edebilecek.

Vize muafiyeti yalnızca kısa süreli ziyaretler için geçerli olacak; uzun süreli ikamet, eğitim veya çalışma amaçlı seyahatler kapsam dışında tutulacak.

Söz konusu anlaşma, geçen nisan ayında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Çin'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında, iki ülke hükümetleri arasında imzalanmıştı.