Bakan Çavuşoğlu İngiltere'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.
Bakan Çavuşoğlu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine iştirak etmek üzere Londra'dayız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
Mevlüt Çavuşoğlu, England, Londra, Dünya, Son Dakika
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