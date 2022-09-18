Bakan Çavuşoğlu İngiltere'de - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu İngiltere'de

18.09.2022 16:59
Bakan Çavuşoğlu İngiltere'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.

Bakan Çavuşoğlu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine iştirak etmek üzere Londra'dayız" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
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Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hayata dair tavsiye aldığını söyledi Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hayata dair tavsiye aldığını söyledi Londra polisinden Kraliçe'nin cenaze töreni için olağanüstü güvenlik önlemi Londra polisinden Kraliçe'nin cenaze töreni için olağanüstü güvenlik önlemi
Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, England, Londra, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bakan Çavuşoğlu İngiltere'de - Son Dakika

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