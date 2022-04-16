Bakan Yanık, Köln kentini ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Yanık, Köln kentini ziyaret etti

16.04.2022 13:43
Bakan Yanık, Köln kentini ziyaret etti

Almanya'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında dün Köln kentine gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cuma namazı çıkışı Almanya'da yaşayan Türklerle sohbet etti, Köln Başkonsolosluğu'nda STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Almanya'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında dün Köln kentine gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cuma namazı çıkışı Almanya'da yaşayan Türklerle sohbet etti, Köln Başkonsolosluğu'nda STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Yanık, "Almanya ziyaretimizin ikinci gününde, Köln Başkonsolosluğu'nda STK temsilcileriyle bir araya geldik. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda faaliyetlerimizi, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde hareket ederek gerçekleştiriyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık dün akşam Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) iftar yemeğine katıldı. Bakan Yanık "Uluslararası Demokratlar Birliği'nde (UID) olduğu gibi gittiğimiz her ülkede, katıldığımız her etkinlikte, orada yaşayanların temsilini sağlayan sivil toplum örgütlerine kulak vermeyi önemli buluyoruz" dedi.

Bakan Yanık, Köln kentini ziyaret etti
Bakan Yanık, Köln kentini ziyaret etti
Bakan Yanık, Köln kentini ziyaret etti
Bakan Yanık, Köln kentini ziyaret etti
Bakan Yanık, Köln kentini ziyaret etti
YORUMLAR
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Bakan Yanık: 'Türk toplumunun yaşadığı her noktada aile ataşeliği açmak istiyoruz' Bakan Yanık: 'Türk toplumunun yaşadığı her noktada aile ataşeliği açmak istiyoruz' Bakan Yanık: 'Almanya'da çok nitelikli ve güzel bir topluluk var' Bakan Yanık: 'Almanya'da çok nitelikli ve güzel bir topluluk var'

Sivil Toplum Kuruluşları, Derya Yanık, Almanya, Cuma, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Bakan Yanık, Köln kentini ziyaret etti - Son Dakika


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