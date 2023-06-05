Tıp konferasında konuşma yapan doktoru tokatladı: Eşime dokundun - Son Dakika
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Tıp konferasında konuşma yapan doktoru tokatladı: Eşime dokundun

05.06.2023 09:53

Amerika Birleşik Devleteri Baltimore'daki tıp konferansında, bir adam sahneye gelip eşini taciz ettiğini iddia ettiği doktoru tokatladı. Adamın eşi olay sırasında yanında durdu ve sonrasında birlikte ayrıldılar. Videonun sosyal medyada viral olması üzerine, doktorun çalıştığı Stony Brook Üniversitesi Tıp Merkezi inceleme başlattı.

Baltimore'daki bir tıp konferansında bir adam, sahneye çıkıp panelde konuşma yapan doktora yaklaştı ve doktoru aniden iki kez tokatladı.

EŞİ SAKİNCE YANINDA DURDU

Adamın eşi ise yaklaşık iki dakika süren ve hakaretler içeren konuşması sırasında sakin bir şekilde yakında durdu. Adam daha sonra eşi ile beraber salondan ayrıldı.

"7 YIL ÖNCE NEW YORK'TA EŞİME DOKUNDUN"

Sosyal medyada paylaşılan videoda adamın doktora, "Ne yaptığını biliyorsun. 7 yıl önce New York'ta eşime dokundun," diye bağırdıktan sonra doktoru tokatladı. Polis, 20 Mayıs tarihinde meydana gelen olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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New York, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tıp konferasında konuşma yapan doktoru tokatladı: Eşime dokundun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tıp konferasında konuşma yapan doktoru tokatladı: Eşime dokundun - Son Dakika
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