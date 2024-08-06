Bangladeş'te Hükümet Karşıtı Protestolar Sonucunda Parlamento Feshedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Bangladeş'te Hükümet Karşıtı Protestolar Sonucunda Parlamento Feshedildi

Bangladeş\'te Hükümet Karşıtı Protestolar Sonucunda Parlamento Feshedildi

Bangladeş'te haftalardır süren hükümet karşıtı protestolar sonucunda Başbakan Şeyh Hasina’nın istifa edip ülkeden ayrılmasının ardından parlamento feshedildi. Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Yunus, Bangladeş'teki geçici hükümetin lideri olarak belirlendi.

06.08.2024 22:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bangladeş'te haftalardır süren hükümet karşıtı protestolar sonucunda Başbakan Şeyh Hasina’nın istifa edip ülkeden ayrılmasının ardından parlamento feshedildi. Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Yunus, Bangladeş'teki geçici hükümetin lideri olarak belirlendi.

Duyuru, Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin ile Şeyh Hasina'nın istifası için haftalardır yapılan protestolarda kilit rol oynayan öğrenci liderleri arasındaki görüşmelerin ardından yapıldı.

Öğrenci liderleri, ekonomi profesörü ve Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Yunus'a geçici hükümeti kurma görevinin verilmesini talep ediyordu.

84 yaşındaki Yunus, bu yıl siyasi amaçlı olduğunu söylediği çok sayıda dava ile karşı karşıyaydı.

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın şu anda büyük ölçüde sakin olduğu bildiriliyor, ancak ülke genelinde yağma ve öldürme haberleri geliyor.

Yerel medyaya göre Pazartesi günü gerçekleşen şiddetli protestolarda en az 100 kişi hayatını kaybetti.

Hükümet, protestoları sert bir şekilde bastırdığı için en az 400 kişi eylemlerde hayatını kaybetti.

Yüzlerce karakol saldırıların hedefi olduğu için polis sendikası güvenliklerini sağlamak adına greve gittiklerini açıkladı.

Polisler yetkilileri de suçlayarak kendilerinin ateşe atıldığını belirtti.

Eylemler Temmuz ayının başında üniversite öğrencilerinin kamu sektöründe işe girmek için gazilerin yakınlarına öncelik veren kotaların kaldırılması talebiyle gerçekleştirdiği barışçıl gösterilerle başladı; ancak kısa bir süre içinde hükümet karşıtı protestolara dönüştü.

Protestolar sonucu 15 yıldır ülkeyi yöneten Hasina komşu Hindistan’a kaçtı.

Genelkurmay Başkanı General Waker-uz-Zaman, ülkenin kontrolünü geçici olarak ele aldığını açıklamıştı.

Nobel Barış Ödülü sahibine çağrı

Bangladeşli siyasetçiler daha fazla çatışmanın yaşanmaması için kısa bir süre içinde geçici hükümet kurma baskısıyla karşı karşıyaydı.

Öğrenci eylemlerinin liderleri bir cunta yönetimini reddederek Nobel Barış Ödülü’nün sahibi eski bankacı ve sivil toplum lideri Muhammad Yunus’un geçici hükümetin başına geçmesini istedi.

Yunus bunun için Paris’ten ülkenin başkenti Dakka’ya doğru yola çıktı.

Muhalefet lideri ve eski başbakan Begüm Halide Ziya da yıllar sonra ev hapsinden kurtularak serbest kaldı.

Ülkedeki başka siyasi mahkumlar da serbest bırakıldı.

20 aile ise yakınlarının serbest kalması talebiyle bir araya geldi.

Hasina hükümetiyle ilgili yolsuzluk iddialarının yanı sıra birçok hak savunucusu, son 15 yılda ülkede demokratik faaliyet alanının daraldığına dikkat çekiyordu.

Kaynak: BBC

Muhammed Yunus, Parlamento, Bangladeş, Hükümet, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bangladeş'te Hükümet Karşıtı Protestolar Sonucunda Parlamento Feshedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 02:04:33. #1.12#
SON DAKİKA: Bangladeş'te Hükümet Karşıtı Protestolar Sonucunda Parlamento Feshedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement