Bansky'nin finanse ettiği göçmen arama-kurtarma gemisi İtalyan yetkililerce alıkonuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Bansky'nin finanse ettiği göçmen arama-kurtarma gemisi İtalyan yetkililerce alıkonuldu

Sokak sanatçısı Bansky'nin finanse ettiği göçmen arama-kurtarma gemisi MV Louise Michel, Akdeniz'de 37 mülteciyi kurtardıktan sonra İtalyan yetkililer tarafından alıkonuldu. Bansky, gemiye el konulmasının 'göçmenleri kurtarmanın cezası olduğunu' söyledi. İtalyan yetkililer ise geminin protokolleri ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu belirtti.

05.07.2024 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Sokak sanatçısı Bansky'nin finanse ettiği bir göçmen arama-kurtarma gemisi, Akdeniz merkezinde 37 mülteciyi kurtarma operasyonuna katılımının ardından İtalyan yetkililerce alıkonuldu. Bansky gemiye el konulmasının "göçmenleri kurtarmanın cezası olduğunu" söyledi.

Göçmen arama-kurtarma gemisi MV Louise Michel mürettebatı dün sosyal medya hesabı üzerinden gemiye el konulmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, Michel'in Pazartesi 37 göçmeni kurtardığı bir operasyonun ardından Salı günü 20 günlüğüne İtalyan devleti tarafından gemiye el konulduğu aktarıldı.

Kurtarılan 37 göçmenin 17'nin refakatsiz çocuklardan oluştuğunu belirten Bansky, İnstagram üzerinden yaptığı açıklamada, İtalyan yetkililerin kararını eleştirirken geminin insani bir misyona sahip olduğunun altını çizdi. İtalyan yetkililerin arama kurtarma operasyonunu cezalandırdığını söyleyen Bansky, "bunu adaletsiz ve kabul edilemez buluyorum" dedi.

İtalyan yetkililerin, Akdeniz'deki kurtarma operasyonlarını düzenleme ve koordine etmeyi amaçlayan protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle alıkoyduğu Michel'in Sicilya'daki Pozzalo limanına yanaşması beklenirken, Lampedusa limanına demir attığı aktarılıyor. Bunun üzerine İtalyan yetkililer, geminin Lampedusa'dan ayrılmasına izin vermedi.

Gemiye el konulmasını "siyasi bir oyun" olarak nitelendiren gemi mürettebatı kötü hava koşullarından dolayı Lampedusa limanına mecburi olarak yanaştıklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA

Akdeniz, Göçmen, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bansky'nin finanse ettiği göçmen arama-kurtarma gemisi İtalyan yetkililerce alıkonuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:33 Son sözleri “Babamı vurmayın“ olmuş 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay Son sözleri "Babamı vurmayın" olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay
10:27 İngiltere’de 14 yılın ardından büyük değişim Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi İngiltere'de 14 yılın ardından büyük değişim! Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi
10:11 Rakam öyle böyle değil Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
09:55 Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün Mahkeme başkanı, CHP’li Mahmut Tanal’ı salondan attı Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı
09:22 Davanın seyrini değiştirecek görüntü Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış Davanın seyrini değiştirecek görüntü! Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış
11:31 Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak Cumhurbaşkanlığından açıklama var Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
11:19 Erzurum’da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz Erzurum'da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz?
11:16 Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı! Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü
10:40 Bursa’daki dev AVM’nin satışı gerçekleşti Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL Bursa'daki dev AVM'nin satışı gerçekleşti! Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL
10:31 İran, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında Reformcular ile Muhafazakarlar yarışıyor İran, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında! Reformcular ile Muhafazakarlar yarışıyor
10:25 3 hilal dövmesini gösterdi Mesut Özil’den Almanları deli edecek pozlar 3 hilal dövmesini gösterdi! Mesut Özil'den Almanları deli edecek pozlar
10:03 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı’ndan kalma bir el bombası çıktı 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı'ndan kalma bir el bombası çıktı
09:53 Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber’den bozkurt selamı Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber'den bozkurt selamı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 12:18:12. #1.12#
SON DAKİKA: Bansky'nin finanse ettiği göçmen arama-kurtarma gemisi İtalyan yetkililerce alıkonuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement