Bansky'nin finanse ettiği göçmen arama-kurtarma gemisi İtalyan yetkililerce alıkonuldu

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(ANKARA) - Sokak sanatçısı Bansky'nin finanse ettiği bir göçmen arama-kurtarma gemisi, Akdeniz merkezinde 37 mülteciyi kurtarma operasyonuna katılımının ardından İtalyan yetkililerce alıkonuldu. Bansky gemiye el konulmasının "göçmenleri kurtarmanın cezası olduğunu" söyledi.

Göçmen arama-kurtarma gemisi MV Louise Michel mürettebatı dün sosyal medya hesabı üzerinden gemiye el konulmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, Michel'in Pazartesi 37 göçmeni kurtardığı bir operasyonun ardından Salı günü 20 günlüğüne İtalyan devleti tarafından gemiye el konulduğu aktarıldı.

Kurtarılan 37 göçmenin 17'nin refakatsiz çocuklardan oluştuğunu belirten Bansky, İnstagram üzerinden yaptığı açıklamada, İtalyan yetkililerin kararını eleştirirken geminin insani bir misyona sahip olduğunun altını çizdi. İtalyan yetkililerin arama kurtarma operasyonunu cezalandırdığını söyleyen Bansky, "bunu adaletsiz ve kabul edilemez buluyorum" dedi.

İtalyan yetkililerin, Akdeniz'deki kurtarma operasyonlarını düzenleme ve koordine etmeyi amaçlayan protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle alıkoyduğu Michel'in Sicilya'daki Pozzalo limanına yanaşması beklenirken, Lampedusa limanına demir attığı aktarılıyor. Bunun üzerine İtalyan yetkililer, geminin Lampedusa'dan ayrılmasına izin vermedi.

Gemiye el konulmasını "siyasi bir oyun" olarak nitelendiren gemi mürettebatı kötü hava koşullarından dolayı Lampedusa limanına mecburi olarak yanaştıklarını ifade etti.