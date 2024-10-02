Başkan Yardımcılığı Tartışması Gerçekleşti

Dünya

Anthony Zurcher / BBC Kuzey Amerika Muhabiri

ABD’de Başkan Yardımcısı adayları Tim Waltz ve JD Vance’in seçim kampanyasındaki tek televizyon tartışması, genelde medeni bir havada geçerken, adaylar göç ve Kongre binasındaki isyan konularında karşı karşıya geldiler.

CBS televizyonunun New York’tan yaptığı canlı yayında Orta Doğu, kürtaj hakları ve ekonomi gibi başlıklar da tartışıldı.

Her iki aday da saldırılarının çoğunu, karşı taraftaki başkan adayına yöneltti. Walz sürekli Cumhuriyetçi aday Donald Trump’a yüklenirken, JD Vance Kamala Harris’i eleştirdi.

Adayların birbirleri ve moderatörlerle konuşmaları genelde nazik geçti ve bu yönüyle daha önce başkan adayları arasında yapılan iki tartışmadan ayrıldı.

Aslında adaylar, bazı konularda birkaç kez görüş birliği içinde olduklarını bile açıkça söylediler

Cumhuriyetçi başkan yardımcısı adayı JD Vance iki CBS moderatörünün açıklamaları teyit etme mekanizmasına da birkaç kez kızdı, çünkü adil davranmadıklarını düşünüyordu. Bir noktada, adayların mikrofonlarındaki ses de kesildi.

Konu sosyal konutlara geldiğinde, moderatörlerden Nora O’Donnel, her iki adayın da bu konuyu çok umursadığını belirtti. Walz 17 yaşındaki kızının bir toplum merkezindeki silahlı saldırıya tanık olduğunu anlattığında, Vance gerçekten üzülmüş göründü.

Vance “Üzgünüm ve umarım iyidir. Tanrı merhamet etsin, korkunç” dedi.

Ateşli sayılabilecek ama çok az siyasi yumruğun indiği tartışma, büyük olasılıkla en çok da Vance’in işine yaradı. Çünkü Başkan Adayı Donald Trump’ı savunmak ve eski başkanın kaba yanlarını yontmak için bir alan buldu

JD Vance “Bunların dile getirdiği birçok iddia da Donald Trump başkan olursa, tüm bu korkunç şeylerin gerçek olacağıyla ilgili. O işini yaptı, ki o da tarafsız bir şekilde yönetmek” dedi.

Vance, Trump’ın sosyal popülizminin kemiklerini biraz ete büründürdüğü için başkan yardımcısı adaylığına seçildiyse, bu gece buna nazik ve alçakgönüllü bir yüz de ekledi.

Görüş ayrılıkları

En kuvvetli görüş ayrılıkları, tartışmanın sonuna doğru görülür oldu. Konu, Trump’ın tekrar tekrar dile getirdiği 2020 seçimlerinin kendisinden çalındığı iddialarıydı.

Vance, Trump’ın son başkanlık seçimini kaybedip kaybetmediği sorulduğunda, soruyu geçiştirdi ve Kamala Harris’in sansürü diye tanımladığı durumu eleştirdi.

Walz da hızla “6 Ocak’ta olanları, bir Amerikan başkanının ya da herhangi başka birinin ilk kez seçim sonuçlarını değiştirmeye çalışmasını reddetmek. Bu durmalı. Ülkemizi bölüyor” dedi.

Walz, Trump’ın daha önceki başkan yardımcısı Mike Pence’in sahnede olmamasının tek nedeninin, Başkan Joe Biden’ın zaferini onaylaması olduğunu vurguladı.

Vance buna yanıt veremedi. Vance’in dost canlısı tutumuna karşın, Trump’ın temelsiz iddialarıyla arasına mesafe koymayacağı görüldü.

İki farklı tarz

Vance ve Walz televizyon tartışmasına farklı kabiliyetleriyle geldiler. Vance televizyonlardaki haber programlara sık katılan bir isimdi ve gazetecilerle ateşli tartışmalara giriyordu.

Tartışmanın ilk bölümünde Vance çok daha rahat göründü. Yanıtları akıcı ve mesaja yönelikti.Başkan Yardımcısı Kamala Harris’I vaatlerine rağmen, Demokratların zaten üç buçuk yıldır Beyaz Saray’da olduğunu sıklıkla izleyenlere hatırlattı.

JD Vance “Kamala Harris’in orta sınıfın sorunlarına çare bulma planı varsa, bunu şimdi, hemen yapmalı” diye konuştu.

Walz ise açılışta ele alınan konudan, İran’ın İsrail’e füze saldırısından bahsederken duraklıyordu ve söylediklerinden emin değil gibiydi. Minnesota Valisi nadiren dış politika meselelerinden bahsediyor ve bu konudaki rahatsızlığı da belirgindi.

Walz, tartışma ilerledikçe rahatladı ve Vance ile göç konusundaki atışmalarda her iki aday da kendi açılarından net mesajlar verdi.

Vance, Ohio’da Haitili göçmenlerin insanların evcil hayvanlarını yediğine dair sahte iddiları dillendirdiği suçlamalarını da savuşturdu.

Cumhuriyetçi Partili aday “Springfield, Ohio’da en çok kaygılandığım insanlar, Kamala Haris’in sınır politikaları nedeniyle yaşamları mahvolan Amerikan vatandaşları” dedi.

Anketlere bakılırsa Demokratların güçlü argümanlara sahip olduğu kürtaja konu geldiğinde, Vance savunmaya geçti. Ayrıca, Cumhuriyetçilerin Amerikan seçmenlerinin güvenini kazanmak için çalışması gerektiğini kabul etti.

“Cumhuriyetçi partimizin kelimenin tam anlamıyla aile yanlısı olmasını istiyorum. Annelerin bebek yapabilmesini daha erişilebilir hale getirmek istiyorum. Annelere daha fazla seçenek sunmak adına kamu politikasında yapabileceğimiz çok şey var” dedi.

'Kadın yanlısıyız'

Walz ise Demokratların kürtaj konusundaki tavrının basit olduğunu söyledi ve “Kadın yanlısıyız. Kendi seçiminizi yapabilmeniz için özgürlük yanlısıyız” dedi.

Vance, okullarda güvenliğin artırılmasının, kapıların ve pencerelerin daha “güçlü" hale getirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Walz ise, Demokratların ateşli silahlara kısıtlamalar getirilmesi çağrılarını dillendirmek yerine, sabıka kontrollerinin iyi yapılmasından bahsetti.

Walz Kongre üyesiyken sürekli silahlanma hakkı lehine ve pek çok silah denetleme önlemleri aleyhine oy kullanmıştı. Tartışma sırasında silahlarla ilgili görüşlerinin 2012’deki Sand Hook okulu katliamından sonra değiştiğini vurguladı.