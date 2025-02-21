Bat-Yam\'da 3 Otobüste Patlama

Dünya

İsrail'de Tel Aviv'in güneyindeki Bat-Yam kentinde 3 otobüste art arda patlama meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, İsrail ordusu Batı Şeria'ya geçişleri kısmen engellediğini ve bu bölgelerde "terörle mücadele faaliyetlerini yoğunlaştırdığını" açıkladı.

Patlayıcı düzenekli iki otobüsün daha bulunduğunu açıklayan İsrail polisi imha ekiplerinin görevlendirildiğini bildirdi.

Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü yönlendirildi.

Polis, "terör saldırısı şüphesiyle" soruşturma başlatılan olayda, faillerin sayısının araştırıldığını açıkladı.

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, ülkedeki bütün otobüs, tren ve metroların durdurularak patlayıcı araması yapıldığını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail ordusuna Batı Şeria'daki mülteci kamplara yönelik "faaliyetlerini yoğunlaştırma" talimatı verildiğini duyurdu.

İsrail ordusu, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Batı Şeria'ya "belirli bölgelerden" girişi engellediğini ve bu bölgelerde "terörle mücadele faaliyetlerini yoğunlaştırdığını" belirtti.

Ordu, Bat Yam'daki olayla ilgili soruşturmada Şin Bet güvenlik teşkilatı ve İsrail polisiyle işbirliği içinde çalıştığını da söyledi.