ABD ve Irak Ortak Operasyonunda 15 DEAŞ Üyesi Öldürüldü - Son Dakika
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Dünya

ABD ve Irak Ortak Operasyonunda 15 DEAŞ Üyesi Öldürüldü

ABD ve Irak Ortak Operasyonunda 15 DEAŞ Üyesi Öldürüldü

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ve Irak Güvenlik Güçleri tarafından batı Irak'ta gerçekleştirilen ortak askeri operasyonda 15 DEAŞ şüphelisinin öldürüldüğü duyuruldu. Operasyonda DEAŞ üyelerinin silah, el bombası ve intihar yeleği taşıdığı belirtildi. Irak Güvenlik Güçleri, baskın yapılan yerleri daha fazla kullanmaya devam ediyor ve DEAŞ'ın bölgeye, müttefiklere ve anavatanlarına yönelik tehdidin devam ettiği vurgulandı.

31.08.2024 10:17
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ve Irak Güvenlik Güçleri tarafından batı Irak'ta gerçekleştirilen ortak askeri operasyonda 15 DEAŞ şüphelisinin öldürüldüğü duyuruldu.

CENTCOM'dan bugün yapılan açıklamada, "ABD ve Irak, 29 Ağustos'un erken saatlerinde Batı Irak'ta ortak bir baskın gerçekleştirdi. Bu operasyon sonucunda 15 DEAŞ üyesi öldürüldü. DEAŞ unsurları çok sayıda silah, el bombası ve intihar yeleği taşıyordu. Sivil kayıp olduğuna dair herhangi bir belirti bulunmamaktadır. Bu operasyon, DEAŞ'ın Iraklı sivillerin yanı sıra bölgedeki ve ötesindeki ABD vatandaşları, müttefikleri ve ortaklarına yönelik saldırıları planlama, organize etme ve yürütme kabiliyetini bozmak ve azaltmak için DEAŞ liderlerini hedef almıştır. Irak Güvenlik Güçleri baskın yapılan yerleri daha fazla kullanmaya devam etmektedir. DEAŞ bölgeye, müttefiklerimize ve anavatanımıza yönelik bir tehdit olmaya devam etmektedir. ABD CENTCOM, koalisyon ve Iraklı ortaklarımızla birlikte bu teröristleri agresif bir şekilde takip etmeye devam edecektir" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD ve Irak Ortak Operasyonunda 15 DEAŞ Üyesi Öldürüldü - Son Dakika

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