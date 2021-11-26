Üye Girişi
Belarus lideri Lukaşenko'dan Polonya sınırdaki göçmenlere: Batı'ya gitmek istiyorsanız, sizi tutmayız - Son Dakika
BBC

Belarus lideri Lukaşenko'dan Polonya sınırdaki göçmenlere: Batı'ya gitmek istiyorsanız, sizi tutmayız

26.11.2021 18:38
Belarus lideri Lukaşenko'dan Polonya sınırdaki göçmenlere: Batı'ya gitmek istiyorsanız, sizi tutmayız

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya sınırındaki Bruzgi Kontrol Noktası'nda kurulan kampta kalan göçmenleri ziyaret etti.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya sınırındaki Bruzgi Kontrol Noktası'nda kurulan kampta kalan göçmenleri ziyaret etti.

Aleksandr Lukaşenko, çoğu Orta Doğu ülkelerinden gelen ve haftalardır soğuk kış şartlarında bekleyen göçmenlere hitaben yaptığı konuşmada, "Ülkelerinize dönmek isterdeniz yardım ederiz ancak kimse zorla gönderilmeyecek" dedi.

Lukaşenko, "Eğer Batı’ya gitmek istiyorsanız, sizi tutmayız. Ellerinizi bağlamayız, sizi dövmeyiz. Bu sizin kararınız, hadi gidin” diye konuştu.

Reuters ajansının haberine göre, ülkesine dönemeyeceğini ve Batı Avrupa’ya geçmeyi dilediğini söyleyen Iraklı genç bir kıza Lukaşenko, “Dilemekle kalmayacağız, hayallerini gerçekleştirmek için birlikte çalışacağız” yanıtını verdi.

Göçmen krizi

Avrupa Birliği (AB), Belarus liderinin birliğin istikrarını bozmak için Polonya, Litvanya ve Letonya sınırına binlerce göçmeni davet ettiğini iddia ediyor ancak Lukaşenko bu suçlamayı reddediyor.

Geçen hafta BBC’ye verdiği röportajda Lukaşenko, güvenlik güçlerinin göçmenlerin Polonya’ya geçmesine yardım etmiş olabileceği ama bunun kasten durumu provoke etmek için yapmadıklarını söylemişti.

Lukaşenko, “Biz Slavız. Bizim yüreğimiz var. Güvenlik güçlerimiz göçmenlerin Almanya'ya gittiğini biliyor. Belki birileri onlara yardım etmiştir” demiş ve eklemişti:

"Fakat onları buraya ben davet etmedim. Hatta dürüst olmak gerekirse onların Belarus üzerinden geçmelerini istemiyorum."

Avrupa Birliği (AB), Lukaşenko’nun göçmen krizini, geçen yıl Belarus’a uyguladığı yaptırımlara karşı koz olarak kullandığını öne sürüyor.

AB'nin, Belarus’a yeni yaptırımlar uygulaması ve bu yaptırımların Aralık ayından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Lukaşenko'nun göçmenler için Almanya’ya doğru "insani bir koridor” açılması teklifi ise reddedilmişti.

Belarus lideri Lukaşenko'dan Polonya sınırdaki göçmenlere: Batı'ya gitmek istiyorsanız, sizi tutmayız
Belarus lideri Lukaşenko'dan Polonya sınırdaki göçmenlere: Batı'ya gitmek istiyorsanız, sizi tutmayız

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Belarus lideri Lukaşenko'dan Polonya sınırdaki göçmenlere: Batı'ya gitmek istiyorsanız, sizi tutmayız - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Dizi oyuncularına saldırı davasında Oktay Kaynarca 8 kişiden şikayetçi oldu 18:31 Dizi oyuncularına saldırı davasında Oktay Kaynarca 8 kişiden şikayetçi oldu Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti 18:21 Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi 17:16 CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak 15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı 14:23 Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir 14:00 Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu 13:33 TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba 11:48 Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba

Son Dakika Haberleri
18:32 Trabzon'da yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde 'bölük komutanı' serbest bırakıldı
18:22 Ankara'da 2 yılın ardından toplu taşıma biletlerine zam geliyor
18:21 Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti
17:55 Fren yerine gaza basan sürücü ortalığı savaş alanını çevirdi! O anlar saniye saniye kaydedildi
17:29 Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek
17:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan Bülent Ecevit'e kasa fırlatılma olayı hatırlattı
17:20 Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos ile karşı karşıya geldiği iki maçta da mağlup olarak 12 yıl sonra ilki yaşadı
17:20 UKOME'de İBB'nin 5 bin taksi teklifi 11. kez reddedildi
17:16 CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi
16:49 Sarı-kırmızılılar grubu nasıl lider bitirebilir? Avrupa Fatihi'nin önünde sadece bir engel var
Trabzon'da yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde 'bölük komutanı' serbest bırakıldı Trabzon'da yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde 'bölük komutanı' serbest bırakıldı         
18:33
Ankara'da 2 yılın ardından toplu taşıma biletlerine zam geliyor Ankara'da 2 yılın ardından toplu taşıma biletlerine zam geliyor         
18:22
Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek         
17:29
Ayasofya'da bulunan İbranice yazılı kağıtların, tarihi eser olmadığı ortaya çıktı Ayasofya'da bulunan İbranice yazılı kağıtların, tarihi eser olmadığı ortaya çıktı         
16:28
Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş         
14:35
Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti         
14:21
A Milli Takımımız için kura günü! A Milli Takımımız için kura günü!         
13:37
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti         
10:23
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi!         
08:20
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Galatasaray, sahasında Marsilya'yı 4-2 yenerek Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garanti altına aldı Galatasaray, sahasında Marsilya'yı 4-2 yenerek Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garanti altına aldı         
22:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 18:42:14. #1.13#
SON DAKİKA: Belarus lideri Lukaşenko'dan Polonya sınırdaki göçmenlere: Batı'ya gitmek istiyorsanız, sizi tutmayız - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement