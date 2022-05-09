Belçikalı bira üreticisi AB InBev Anadolu Efes ile Rusya'daki ortaklığını sona erdiriyor - Son Dakika
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BBC

Belçikalı bira üreticisi AB InBev Anadolu Efes ile Rusya'daki ortaklığını sona erdiriyor

09.05.2022 20:22
Belçikalı bira üreticisi AB InBev Anadolu Efes ile Rusya'daki ortaklığını sona erdiriyor

Dünyanın en büyük bira üreticilerinden olan Belçika merkezli AB InBev, Anadolu Efes ile birlikte ortaklaşa sürdürdüğü Rusya pazarındaki faaliyetlerine son vermeye hazırlanıyor.

Dünyanın en büyük bira üreticilerinden olan Belçika merkezli AB InBev, Anadolu Efes ile birlikte ortaklaşa sürdürdüğü Rusya pazarındaki faaliyetlerine son vermeye hazırlanıyor.

Şirketin CEO'su Jason Warner, Türk ortaklarına Rusya'daki hisselerini satmak ve pazardaki bira arzına son vermek istediklerini söylediklerini açıkladı.

Belçika, İngiltere ve Hollandalı bira üreticileri, Ukrayna halkına yardım için ortak bir kampanya düzenledi.

AB InBev, savaş nedeniyle durma noktasına gelen Ukrayna'daki 3 fabrikasındaki üretimi Belçika'ya kaydırdı.

Belçikalı şirkete ait olan Ukrayna'nın en bilinen bira markası "Chernigivske" de Belçika Leuven'da üretilmeye başlandı. Günde 2 milyon kutu civarında üretilen bira, yakında Belçika ve Hollanda'da dağıtılmaya başlanacak.

Hollandalı kamu yayıncısı NOS'a göre, bira satışından elde edilen gelirin tamamı hayır kurumlarına bağışlanacak.

"Brew fot Ukraine" adı altında başlatılan kampanyaya, İngiltere, Belçika ve Hollandalı bira üreticileri destek veriyor. Bira satışından elde edilen gelirle Ukrayna halkı desteklenecek.

Belçikalı bira üreticisi AB InBev, Chernigivske birası satışlarıyla Ukraynalıları desteklerken, bir taraftan da Rusya'da Türk şirketi Anadolu Efes ile ortaklaşa bira üretiyor. Ancak şirkete göre, bu durum fazla uzun sürmeyecek.

AB InBev CEO'su Jason Warner, "Ortağımıza payımızı satmak istediğimizi söyledik ve Rusya'da bira satışını durdurmasını istedik. Şu anda orada gerçekleşen satışlardan herhangi bir para almak istemiyoruz" dedi.

Rusya pazarından ayrılmanın, AB InBev şirketine 1 milyar eurodan fazlaya mal olacağı belirtiliyor.

Belçikalı bira üreticisi AB InBev Anadolu Efes ile Rusya'daki ortaklığını sona erdiriyor
Belçikalı bira üreticisi AB InBev Anadolu Efes ile Rusya'daki ortaklığını sona erdiriyor
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Avrupa Birliği, Anadolu Efes, Belçika, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Belçikalı bira üreticisi AB InBev Anadolu Efes ile Rusya'daki ortaklığını sona erdiriyor - Son Dakika

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