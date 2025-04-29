İRAN'ın Bender Abbas Limanı'nda 26 Nisan'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e yükseldiği bildirildi.
İran Kriz Yönetimi Sözcüsü Hüseyin Zeferi, Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas Limanı'nda hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e yükseldiğini açıkladı. Zeferi, patlama sonrasında yaralananlardan 120 kişinin tedavi altında olduğunu aktardı.
Son Dakika › Dünya › Bender Abbas Limanı'ndaki Patlama: 70 Ölü - Son Dakika
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