İRAN'ın Bender Abbas kentinde 26 Nisan'da patlama meydana gelen limanda arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği bildirildi.
Hürmüzgan Kızılay Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Son 2 günde herhangi bir yaralı veya hayatını kaybetmiş kişiye ait kalıntıya rastlanmaması nedeniyle, cumartesi akşamı itibarıyla arama ve kurtarma çalışmaları sona ermiştir" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Dünya › Bender Abbas'taki Patlama: Arama Kurtarma Çalışmaları Sona Erdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?