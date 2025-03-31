Berlin'de 'Özgür Türkiye' Mitingi - Son Dakika
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Berlin'de 'Özgür Türkiye' Mitingi

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CHP Berlin öncülüğünde düzenlenen mitingde 3 bin kişi, demokratik Türkiye talebiyle bir araya geldi.

31.03.2025 11:32
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Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - CHP Berlin Birliği e.V. öncülüğünde, Almanya'nın başkenti Berlin'de "Özgür Türkiye" mitingi düzenlendi.

Berlin'in merkezindeki Breitscheid Meydanı'ndaki mitingde yaklaşık 3 bin kişi Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve çeşitli dövizler taşıdı. "Demokratik Bir Türkiye İstiyoruz", "İmamoğlu Yalnız Değildir", "CHP Sahipsiz Değildir" pankartları açan katılımcılar, "Hak, hukuk, adalet", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ve "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları attı.

İzmir Marşı'nı okuyan katılımcılar, Ekrem İmamoğlu "maskeleri" de taktı.

Türkiye İşçi Partisi'nin yanı sıra, Atatürkçü Düşünce Derneği, Gaziantep Çepnililer Derneği, Bahadın Koruma Derneği, Çorum-Der, Tokat ve Çevresi Derneği ile Sivaslı Canlar Derneğinin de arasında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği mitingde konuşan CHP Berlin Birliği e.V. Başkanı Prof. Dr. Ziya Akçetin, Almanya'daki Sosyal Demokrat Parti milletvekillerine ve Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner'den Türkiye'deki demokratik direnişe destek vermelerini istedi.

"Almanya, Ekrem İmamoğlu'nun serbest kalması için mücadele etmeli" diyen Akçetin, uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Miting kapsamında, İmamoğlu'nun serbest bırakılması için imza kampanyası da başlatıldı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İmza Kampanyası, Sivil Toplum, Politika, Türkiye, Berlin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Berlin'de 'Özgür Türkiye' Mitingi - Son Dakika

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